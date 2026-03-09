Se presentó un proyecto para eliminar el cobro de tasas municipales vinculadas al traslado de ganado en distintos municipios de Córdoba

Con el fin de analizar el proyecto para eliminar el cobro de tasas municipales vinculadas al traslado de ganado en distintos municipios de Córdoba, este medio se comunicó con el legislador provincial, Oscar Agost Carreño.

Oscar Agost Carreño explicó que la iniciativa surgió tras reuniones con productores agropecuarios del sur de la provincia, especialmente de la zona de Río Cuarto. “Bueno, efectivamente, es una problemática que yo la conocía muy por arriba y se acercaron a mí importantes dirigentes agropecuarios del sur de Córdoba, de la zona de Río Cuarto, y bueno, me explicaron en mayor detalle, con casos concretos la situación”, planteó.

Desactualizaciones en la implementación de controles nacionales

Según detalló, el sistema actual se basa en normas antiguas que quedaron desactualizadas tras la implementación de controles nacionales: “Hace bastante tiempo en casi todas las provincias son los municipios los que realizaban un tipo de visado y quedaron las leyes en ese sentido”.

Hoy, explicó Carreño, ese control ya no es necesario porque existe un documento oficial nacional. “Hoy quedó en desuso porque hay un documento de Senasa a nivel nacional que es lo que establece que tiene que circular el ganado con esta autorización de nivel nacional”, sostuvo.

Persiste un cobro de tasas que ya no debería implementarse

En ese sentido, cuestionó que algunos municipios continúen cobrando una tasa vinculada a un trámite que ya no corresponde: “Por lo tanto, hoy ni las provincias ni los municipios tienen que realizar ningún visado”.

El entrevistado señaló que la continuidad de este cobro genera costos adicionales para los productores, incluso en situaciones básicas de manejo de hacienda dentro de una misma propiedad. “Creemos que tenemos que corregirlo porque genera muchísimos problemas a gente que tiene hacienda que por ejemplo para cruzarla de un campo a otro de su propiedad tiene que pagar a un intendente una tasa por un servicio que hoy no se presta”, mencionó.

A su vez, remarcó que una tasa solo puede justificarse si existe una contraprestación concreta: “No puede brindarse una tasa, no se puede cobrar una tasa si no hay una contraprestación”.