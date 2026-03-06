En “QR!”, Daniel Passerini advirtió: “Estamos viviendo un capitalismo sin consumo”

En la previa del programa “QR!”, que se emite por Canal E, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, analizó la situación económica que atraviesa la ciudad y expresó preocupación por el impacto de la caída del consumo, el cierre de comercios y la pérdida de empleo.

Durante la conversación con el conductor Pablo Caruso, el jefe comunal sostuvo que la capital cordobesa, caracterizada por su fuerte perfil industrial y universitario, está sintiendo con intensidad las consecuencias del actual escenario económico.

“Estamos viendo un fenómeno muy extraño: un capitalismo declarado, pero sin consumo”, afirmó Passerini al describir la situación que atraviesan los comercios y las fábricas en la ciudad.

Caída de la actividad y preocupación en el sector industrial

El intendente explicó que en los últimos meses se registraron varios trimestres consecutivos de caída en la actividad industrial y advirtió que el mercado laboral también está siendo afectado.

Según señaló, la apertura de importaciones y el contexto macroeconómico generaron un escenario complejo para la producción local. “La actividad económica está muy decaída, se están perdiendo puestos de trabajo y están cerrando comercios”, afirmó.

Passerini también planteó que los gobiernos provinciales y municipales se convierten en la primera línea de contención social frente a la crisis. En ese sentido, remarcó que la caída del consumo impacta directamente en la recaudación. “Hay una caída de la coparticipación que ya lleva diez meses consecutivos, como consecuencia directa de que la gente compra menos y, por lo tanto, se recauda menos IVA”, explicó.

El jefe comunal destacó que los municipios deben afrontar cada vez más demandas sociales con menos recursos. Como ejemplo, mencionó el incremento en las consultas médicas en los centros de salud municipales.

Según detalló, durante 2025 las atenciones médicas en el sistema de salud municipal crecieron un 26%, a lo que se suma un aumento del 20% registrado en 2024.

“Esto significa que tenemos que invertir casi un 46% más en salud pública, no porque haya más población, sino porque hay más personas que no pueden acceder al sistema privado”, explicó.

Expectativas económicas para 2026

Consultado sobre las perspectivas para los próximos meses, Passerini sostuvo que existe preocupación en el sector productivo por la falta de señales claras de recuperación económica.

Aunque destacó algunas inversiones puntuales en la provincia, señaló que el panorama a corto plazo continúa siendo incierto. “Nos preocupa mucho el corto plazo porque seguimos viendo ajustes, pero no un modelo de desarrollo claro”, expresó.

El intendente agregó que ciudades industriales como Córdoba observan con preocupación la pérdida de empleo en sectores vinculados a la maquinaria agrícola y la industria metalúrgica.

Durante la entrevista, Passerini también se refirió a la relación entre las provincias y el Gobierno nacional. Según explicó, los gobiernos locales acompañaron distintas medidas en el Congreso para facilitar la gobernabilidad, pero remarcó que la situación económica actual genera preocupación.

Además, expresó su inquietud por la situación de las universidades nacionales, particularmente por el impacto del ajuste presupuestario en instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba.

“Nos preocupa mucho porque nuestra ciudad recibe estudiantes de todo el país y de América Latina que vienen a buscar educación pública de calidad”, afirmó.

En ese marco, el intendente señaló que los municipios y las provincias deberán continuar reforzando políticas de contención social mientras esperan señales que permitan reactivar la producción y el empleo en los próximos meses.

