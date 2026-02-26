Pablo Caruso analizó en "QR!" el choque entre Milei y empresarios en medio de cierres y caída del consumo

En “QR!”, el programa emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, el panel analizó el escenario económico actual a partir de datos sobre cierres de comercios, caída del consumo y el freno en la actividad productiva, junto con un nuevo episodio de tensión política protagonizado por el presidente Javier Milei.

Durante la apertura, Caruso planteó un panorama preocupante y mencionó que miles de empresas del sector de la construcción dejaron de operar en el último tiempo, mientras distintos rubros comerciales registran retrocesos sostenidos. En ese contexto, introdujo el eje central del debate: un posteo presidencial en redes sociales donde el mandatario calificó como “delincuentes” a empresarios industriales.

“El Presidente no es que criticó a empresarios puntuales: directamente les dice delincuentes”, señaló el conductor al mostrar el mensaje publicado por Milei, que apuntaba contra referentes del sector industrial y empresarial.

El intercambio derivó en un análisis junto a Carlos Heller y Hernán Letcher, quienes discutieron por qué algunos sectores empresariales continúan respaldando políticas que, según remarcaron, afectan directamente a sus propias actividades.

Heller sostuvo que la explicación es ideológica y afirmó que muchos dirigentes empresariales comparten el rumbo económico pese al impacto negativo en sus sectores. Según explicó, el ajuste sobre la obra pública golpeó especialmente a la construcción, uno de los rubros con mayor caída reciente, aunque sus representantes mantienen el apoyo al modelo.

El panel coincidió en que el Gobierno impulsa un esquema económico centrado en energía, minería y agroexportación, con menor protagonismo de la industria nacional. Para Caruso, las consecuencias actuales responden a un programa anunciado previamente: “Están haciendo lo que dijeron que venían a hacer”, resumió durante el debate.

Industria nacional y apertura económica

La conversación avanzó hacia el futuro del entramado productivo argentino y el lugar de la llamada burguesía nacional, tomando como ejemplo el caso de empresas industriales tradicionales afectadas por la caída de la actividad.

Letcher planteó que el modelo económico actual favorece una integración internacional basada en exportaciones primarias y apertura importadora, lo que genera tensiones con sectores industriales locales. En ese marco, se discutió también la diferencia entre políticas proteccionistas aplicadas en otros países y la estrategia de apertura comercial adoptada en Argentina.

Los panelistas advirtieron que la combinación entre apertura importadora, avance tecnológico e inteligencia artificial podría profundizar el impacto sobre el empleo y la producción nacional si no existen políticas de regulación o incentivos.

