Para el CEO de Bitso, “Bitcoin hace tiempo que viene respondiendo a tensiones geopolíticas”

El CEO de Bitso, Julián Colombo, conversó con Canal E y se refirió al contexto de volatilidad global y tensiones geopolíticas que impactan en los mercados financieros, además de que analizó qué puede pasar con el Bitcoin.

Según explicó Julián Colombo, el comportamiento de Bitcoin ya no es completamente independiente del resto de los mercados financieros. “Creo que no escapa a lo que estamos viendo en el resto de los mercados, desde esta suba del precio del petróleo, estamos viendo cómo en los primeros mercados, cuando abrieron las bolsas, todas las bolsas están a la baja, las diferentes acciones, los papeles, y el Bitcoin ya hace tiempo que viene respondiendo también a estas tensiones geopolíticas”, afirmó.

Bitcoin comenzó a involucrarse en el orden macroeconómico

En ese sentido, sostuvo que la criptomoneda empezó a reaccionar cada vez más a factores macroeconómicos: “Yo creo que ya lo importante acá que pasó de ser un activo de nicho, en el que sólo unos pocos tenían Bitcoin y tenía como su propio comportamiento, y al haber entrado muchos capitales institucionales, al estar el gobierno de los EEUU activamente intentando regular el tema cripto, Bitcoin empezó a moverse o a responder de cierta manera a los eventos macro, a los eventos geopolíticos”.

Sobre si es un buen momento para invertir en Bitcoin tras la caída reciente del precio, Colombo remarcó que la mirada depende del horizonte de cada inversor. “Eso depende de lo que cada inversor considere en su largo plazo. Nosotros los que venimos con el mundo Bitcoin hace muchos años, ya lo miramos como un activo a muy largo plazo”, explicó.

Aún con la volatilidad reciente, destacó el crecimiento histórico de la criptomoneda: “De hecho, cuando vos haces el zoom out y ves el comportamiento a largo plazo, vas a ver cómo la suba sigue siendo exponencial”.

Volatilidad en el mercado cripto

El entrevistado también señaló que el comportamiento actual del mercado muestra reacciones mixtas entre los inversores. “Hay muchas personas que están vendiendo porque les da miedo, porque piensan que puede seguir cayendo, pero estamos viendo mucha compra también”, sostuvo.

Argentina se ubica entre los países con mayor adopción de criptomonedas del mundo y, en este contexto, resaltó que esto se explica por la propia dinámica económica del país: “Creo que el usuario argentino es adepto a todo el mundo cripto, pero porque siempre nosotros, quizás por nuestra costumbre o nuestra cultura de tener que estar sobreviviendo todo el tiempo, intentamos probar todas las cosas nuevas”.