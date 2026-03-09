Crisis hotelera en CABA: turismo en baja, servicios por las nubes y ocupación floja

La hotelería en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento crítico por la caída del turismo, el atraso cambiario y el fuerte aumento de los servicios. En diálogo con Canal E, el gerente del Hotel Boutique Federico Orellana describió un panorama de baja ocupación, tarifas ajustadas y dificultades para sostener los costos operativos.

Según explicó, el sector ya venía golpeado desde el año pasado, pero la situación se agravó en los últimos meses. La suba de costos, la menor llegada de turistas regionales y el cambio en los hábitos de alojamiento profundizan la crisis en los hoteles porteños.

El atraso cambiario y la caída del turismo golpean al sector

Orellana explicó que la actividad hotelera está siendo afectada por una combinación de factores económicos. “Hoy en día estamos casi sobreviviendo”, resumió al describir la situación actual del rubro. Para el empresario hotelero, uno de los principales problemas es que la Argentina se volvió cara en dólares. “El atraso cambiario fue algo que nos afectó muchísimo”, afirmó.

Según señaló, el impacto se siente especialmente en el turismo regional, que es el principal motor de la actividad en Buenos Aires. “El brasilero es el turista que más viene a la Ciudad de Buenos Aires”, explicó. Pero cuando el tipo de cambio deja de ser conveniente, esa demanda cae. Lo mismo, sostuvo, ocurre con los visitantes de Uruguay y Chile.

Buenos Aires cara incluso para los europeos

El encarecimiento no solo afecta al turismo regional. Orellana contó que también los visitantes europeos se sorprenden por los precios en la Argentina. “Vienen turistas extranjeros y me dicen que está caro”, señaló. Como ejemplo, relató la reacción de turistas italianos frente al precio de un café en Buenos Aires.

“En Roma nunca lo pagan más de 1,8 euros y acá salen a la calle y se toman un café que les sale 3 euros o 3,5 euros”, contó. Para el empresario, si los europeos consideran caros esos consumos, el problema es todavía mayor para los viajeros regionales y para el propio turista argentino.

La ocupación cae y una sola noche no alcanza

En ese contexto, los hoteles intentan sostenerse con estrategias de adaptación permanente. Orellana explicó que la demanda llega cada vez más ajustada y con presupuestos muy acotados. “La gente que viene del interior viene con la moneda muy justa y todo muy planificado”, afirmó. Según detalló, muchos visitantes reducen al máximo sus gastos y evitan extender su estadía.

El problema es que eso afecta directamente la rentabilidad del negocio. “Para el hotelero una noche suelta no es muy redituable”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el ideal sería acumular al menos tres noches por reserva, aunque reconoció que hoy el sector ya no está en condiciones de rechazar nada. “A esta altura no podemos rechazar nada”, resumió.

Los recitales y eventos masivos, un alivio puntual

Uno de los pocos impulsos que encuentra hoy la actividad son los grandes eventos en la ciudad. Según Orellana, recitales y festivales permiten mejorar la ocupación durante determinados fines de semana. “Cuando van a River Plate, eso mueve toda la ciudad y activa bastante la economía”, explicó. Recordó que durante octubre y noviembre del año pasado hubo un mejor nivel de actividad gracias a los shows internacionales.

Ahora, el sector vuelve a mirar con expectativa eventos como el Lollapalooza, que comienza el 12 de marzo. En muchos casos, la planificación comercial gira alrededor de esos picos de demanda.

Servicios, tarifas y cuentas vencidas

Orellana advirtió que la fuerte suba de costos complicó seriamente la sustentabilidad de los hoteles. En particular, mencionó el impacto del aumento de la energía. “El servicio energético aumentó más del 1000% y realmente se nos está yendo de las manos”, afirmó. Según detalló, el hotel requiere ahora un nivel de ocupación mucho más alto para poder cubrir los gastos corrientes.

El empresario reconoció además que, por primera vez en diez años, tuvieron que empezar a pagar servicios vencidos. “Estamos pagando servicios ya vencidos, lo cual nunca pasó acá”, dijo. En paralelo, explicó que deben priorizar pagos y hacer cuentas muy finas. “Para nosotros los empleados son la prioridad”, sostuvo.

Menos hoteles y más apartamentos independientes

Otro cambio que detecta el sector es una migración creciente hacia modelos de alojamiento más flexibles. Orellana explicó que muchos turistas prefieren departamentos independientes o formatos similares a Airbnb. “Cada vez más apartamentos independientes y menos hotelería”, aseguró. La posibilidad de contar con cocina o heladera, y así reducir gastos, inclina la decisión de muchos viajeros.

El empresario mencionó además que después de la pandemia cerraron numerosos hoteles en la ciudad y no volvieron a abrir. Como ejemplo citó el caso del Hotel Castelar, un establecimiento emblemático de Avenida de Mayo.

Tarifas volátiles y un mercado cada vez más difícil

Finalmente, Orellana explicó que los precios del sector se volvieron extremadamente variables y dependen casi por completo de la demanda. “En hotelería hay una tarifa estándar, pero es muy volátil”, señaló. Según explicó, los valores pueden variar cerca de un 25% entre días flojos y jornadas con eventos o mayor ocupación.

En el caso de su establecimiento, una habitación doble se mueve entre 60 mil y 75 mil pesos. “Prefiero venderlas baratas, pero tener ocupación”, concluyó.