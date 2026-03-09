El precio del petróleo sacude a los mercados y presiona sobre la inflación: claves para invertir en un mercado volátil

La escalada del conflicto en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo impactan en los mercados financieros globales. En diálogo con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra explicó cómo este escenario afecta a la bolsa local, a los bonos argentinos y qué estrategias de inversión pueden servir como cobertura ante la volatilidad. Según el especialista, la rueda bursátil comenzó con un clima negativo, aunque con caídas menores a las que anticipaban los mercados asiáticos.

“Tenemos una rueda bastante complicada, no tanto como parecía en la apertura de las bolsas asiáticas, donde se proyectaban caídas mundiales entre el 2% y el 3%”, explicó Borra.

El impacto del petróleo y la inflación

Uno de los factores centrales del actual escenario es el aumento del precio del crudo. Según el analista, esta suba podría trasladarse a los combustibles y generar presión inflacionaria. “Las empresas tienen que poder trasladar esta suba a los surtidores, lo que implicaría una compensación cercana al 30% en el precio de la nafta para volver a niveles previos al conflicto”, señaló.

En ese contexto, Borra explicó que los efectos sobre la inflación no se verán inmediatamente. “El impacto de estas subas lo vamos a ver recién en el próximo dato o en el siguiente. Todo depende de cuánto se prolongue la guerra”, afirmó.

Qué inversiones pueden servir como cobertura

Frente a la incertidumbre internacional, el analista recomendó prestar atención a ciertos instrumentos financieros que pueden funcionar como cobertura. En el caso de la renta fija, señaló que los bonos atados a inflación pueden ser una alternativa.

“Los bonos indexados a inflación son una buena estrategia. Aunque el objetivo del gobierno es converger al 20%, creo que con este escenario geopolítico vamos a estar más cerca del 30%”, indicó. En cuanto a la renta variable, el especialista mencionó a las compañías energéticas como potenciales beneficiadas por el contexto internacional.

“YPF, Pampa y Vista serían las predilectas, especialmente teniendo en cuenta que YPF comenzará a exportar crudo a un volumen relevante hacia finales de este año”, explicó.

Volatilidad en los mercados globales

Para Borra, la volatilidad seguirá presente en las próximas semanas, especialmente en los mercados internacionales. “Vamos a tener un par de semanas con golpes en los mercados, sobre todo en tecnológicas y metales, que suelen verse afectados cuando sube el precio del crudo”, advirtió.

El especialista señaló que en estos escenarios suele aparecer el fenómeno conocido como flight to quality, donde los inversores se refugian en activos considerados más seguros. “Va a haber un vuelo a calidad hacia bonos más confiables como los de Estados Unidos”, explicó.

El dólar y la economía argentina

Respecto del impacto en el dólar, Borra señaló que el contexto internacional podría generar presiones alcistas, aunque la situación local introduce algunas particularidades. “Estamos en una etapa de escasez de pesos y fuerte restricción monetaria, por lo que no necesariamente todo el movimiento del dólar global se traslada al mercado local”, explicó.

Además, advirtió que un aumento del precio de los combustibles podría limitar la demanda de dólares paralelos. “Si suben los combustibles y los precios de los bienes, la gente va a tener que destinar más recursos a su consumo diario, lo que reduce el margen para comprar dólares”, concluyó.