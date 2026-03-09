Repercusiones en el mercado financiero por el conflicto en Medio Oriente: “Se ve una caída de 400 puntos en los índices americanos”

El analista financiero, Alejandro Bianchi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el escenario internacional volvió a tensionarse tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, con fuertes repercusiones en los mercados financieros, el precio del petróleo y las expectativas inflacionarias globales.

Alejandro Bianchi describió el complejo contexto que enfrentan los mercados. “Realmente se ve una caída de 400 puntos en los índices americanos, una guerra que parece que se va a extender, o por lo menos plantea plazos quizá no tan rápidos”, planteó.

Crece el riesgo geopolítico por una posible respuesta de Irán

Además, destacó que el conflicto introduce nuevos riesgos geopolíticos y energéticos: “Y una capacidad, digamos, de defensa o de contraataque de Irán que no es la misma que la que tenía Venezuela, y bueno, ocho días cerrados, el paso de Ormuz, donde pasan todos los buques petroleros que llevan el petróleo hacia el Mediterráneo, hacia Europa”.

El cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones en la región ya están impactando en los precios del crudo. “Estamos viendo ahí el precio del petróleo ya por encima de la zona de los 100 dólares”, sostuvo Bianchi.

Luego, manifestó que este escenario genera efectos en cadena sobre la economía global y los mercados: “Son todos factores que van a impactar, probablemente, negativamente en el equity”.

Repercusiones en el mercado energético

El entrevistado explicó que las consecuencias pueden extenderse más allá del mercado energético. “No solo los buques petroleros se iban a impactar en los precios del petróleo, sino que hay otras cosas como el ácido sulfúrico, cosas que se usan para después la extracción y la manipulación y la creación del cobre, por ejemplo”, mencionó.

Incluso advirtió que podrían generarse problemas en la cadena de suministros tecnológicos: “Pueden generar también cuello de botella y un retraso en este boom que veníamos viviendo en el tema de inteligencia artificial”.