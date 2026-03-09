El cine argentino busca alternativas de financiamiento en el mercado de capitales

El presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, en contacto con Canal E, analizó que el mercado de capitales comenzó a convertirse en una herramienta alternativa de financiamiento para distintos sectores productivos de la economía. Uno de los casos más recientes es el de la industria cinematográfica, que ahora puede obtener recursos a través de instrumentos financieros negociados en el mercado.

“El INCAA siempre estuvo participando en todo lo que tiene que ver con subsidios a lo que es la industria cinematográfica y, en este caso, generado por un ALIC, un agente de bolsa que trajo la propuesta, empezamos a trabajar en algún instrumento”, señaló Alberto Curado.

Cuáles son los instrumentos bursátiles

Según detalló, el sistema utiliza instrumentos bursátiles específicos para financiar producciones audiovisuales: “Para eso tenemos los pagaré valor producto, era un instrumento que pudiese salir al mercado de capitales a la oferta y en este caso se emitieron pagaré valor producto ajustado por tasa TAMAR, los emite una productora de cine”.

El esquema permite que los proyectos cinematográficos obtengan financiamiento con participación pública y privada. “Emitieron esos pagarés y salieron al mercado a ofertar su producto, el comprador y el participante, hasta en un 50% del costo de la película, es el INCAA”, explicó Curado.

El nuevo rol del sector privado

A diferencia del sistema tradicional, donde el financiamiento provenía de subsidios directos, este nuevo modelo traslada parte del riesgo al sector privado: “En otro momento lo hacía a través de subsidios no reintegrables con responsabilidad absoluta de la institución o del instituto, en este caso el riesgo lo corre el privado que está emitiendo ese instrumento y que lo lleva al mercado a la oferta”.

Para el entrevistado, el principal beneficio es que se abre una puerta de financiamiento para un sector que históricamente tuvo dificultades para acceder al crédito. “La realidad lo primero que tenés que agradecer como productor de película es que tenés financiamiento, sabes que no es un sector de fácil acceso al mercado por los riesgos que conlleva la producción”, planteó.

Además, destacó que la participación del instituto público genera confianza en el mercado: “Tener la posibilidad de presentar el proyecto al instituto y que sea el tomador de ese instrumento, es como que te abre una puerta bastante importante y le da transparencia especialmente a la tasa de negociación”.