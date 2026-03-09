Luis Bolomo: “El 85% de la producción de petróleo de Irán la compra China”

El aumento del precio del petróleo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente generó preocupación en los mercados globales. Sin embargo, para el especialista en energía Luis Bolomo, la suba podría ser temporal y responder más a factores financieros que a cambios estructurales en la producción.

“Recién decías que está en 100 dólares el barril, pero fijate que ayer estaba en 120”, explicó a Canal E, al remarcar la fuerte volatilidad que caracteriza al mercado petrolero.

Según detalló, el precio comenzó a moderarse porque la oferta global no sufrió alteraciones significativas pese al conflicto. “La producción de petróleo sigue siendo la que había”, señaló.

En este escenario, incluso el conflicto con Irán y las tensiones con algunos países árabes no lograron modificar de forma decisiva el flujo de crudo en el mercado internacional. “Los países árabes han continuado produciendo lo que producían habitualmente”, afirmó.

El impacto del conflicto en Medio Oriente

Uno de los temores del mercado fue el posible cierre del Estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el transporte mundial de petróleo. Sin embargo, Bolomo explicó que existen alternativas logísticas que reducen el impacto de ese escenario.

“El cierre del Estrecho de Ormuz produjo algunos problemas, pero hay oleoductos que transportan 6.800.000 barriles por día”, indicó.

Además, destacó que los movimientos de precios también están influenciados por la especulación de los mercados financieros.

“Cuando se producen estos grandes conflictos tiene mucha influencia el rol de los mercados financieros”, explicó, al señalar que el precio suele subir por expectativas y luego bajar cuando los inversores toman ganancias.

En ese contexto, también aparece el factor chino. La potencia asiática compra la mayor parte del petróleo iraní, lo que introduce un elemento de moderación en el conflicto. “El 85% de la producción de petróleo de Irán la compra China”, remarcó.

El rol de Argentina en el mercado energético

Mientras el escenario internacional se mantiene inestable, Argentina atraviesa un momento de crecimiento en su producción energética, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. “Argentina actualmente está produciendo unos 900.000 barriles por día de petróleo”, detalló.

Gran parte de esa producción proviene de la formación no convencional ubicada en la provincia de Neuquén. “En Vaca Muerta se produce el 50% del petróleo de Argentina”, afirmó.

Además, el país ya comenzó a incrementar sus exportaciones energéticas. “El otro día, vía Bahía Blanca, salió un barco con un millón de barriles de petróleo que se habían vendido”, señaló.

Bolomo también destacó el avance de nuevas obras de infraestructura clave para ampliar las exportaciones. “Está casi listo un oleoducto que une Vaca Muerta con Punta Colorada”, explicó.

En ese marco, el especialista sostuvo que la energía se convirtió en uno de los grandes motores económicos del país. “Hoy lo increíble de nuestro país es que la energía, que antes era un bien de consumo, ahora es una materia prima”, afirmó.

Respecto al futuro del precio del crudo, Bolomo se mostró optimista y descartó un escenario de crisis prolongada. “Para mí no es alarmante porque está en baja y va a continuar hasta ubicarse entre los 60 y los 80 dólares” , concluyó.

