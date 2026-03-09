Argentina Week en Nueva York: el Gobierno busca mostrar “músculo político” para atraer inversiones

La Argentina Week en Estados Unidos reúne a funcionarios, empresarios y gobernadores con el objetivo de promover inversiones en el país. Para el analista político, Gustavo Damián González, la iniciativa busca enviar un mensaje político hacia el exterior sobre estabilidad y consensos internos.

Según explicó a Canal E, la delegación es amplia y responde a una estrategia del Gobierno nacional para mostrar respaldo político frente a potenciales inversores. “Muchos funcionarios, 10 gobernadores y dos que anunciaron que no podían ir… llaman la Semana Argentina, que tiene como objeto traer inversiones”, señaló.

En ese contexto, el especialista remarcó que el país tiene oportunidades en un escenario internacional complejo. “Argentina podría ser un destino viable porque estamos lejos de los conflictos y tenemos recursos naturales de sobra”, afirmó, destacando además la capacidad productiva en alimentos.

Mostrar respaldo político para atraer inversiones

Para González, uno de los ejes centrales del viaje del presidente Javier Milei es transmitir una imagen de fortaleza institucional y acuerdos políticos más amplios.

“Lo que intenta es tener músculo político por un lado, mostrar al mundo que está acompañado no solo por gobernadores propios, sino también por gobernadores ajenos”, explicó.

El objetivo, según indicó, es intentar construir señales de continuidad en las políticas de Estado, una demanda habitual de los inversores internacionales. “El gesto que quiere dar el presidente llevando a gobernadores de distinto color político es tratar de que haya políticas de Estado a largo plazo”, sostuvo.

Sin embargo, el analista advirtió que atraer inversiones no es un proceso inmediato. “Esto no es apretar un botón y mañana vienen las inversiones”, afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de un proceso que requiere consistencia en el tiempo.

Polémicas y tensiones con el sector industrial

La gira también generó polémicas en el plano interno, especialmente por la presencia de parejas de funcionarios dentro de la comitiva oficial. Para González, más allá de las explicaciones, el Gobierno debe cuidar las formas institucionales.

“Se tienen que cuidar un poco las formas… no queda muy prolijo que los funcionarios viajen con sus esposas, porque parece más un viaje de placer que de trabajo”, opinó.

Por otro lado, el analista destacó la ausencia de representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo que podría reflejar tensiones con el actual modelo económico. “Si hay algo que está siendo afectado con las políticas económicas es el aparato productivo”, advirtió.

En esa línea, planteó que la orientación económica del Gobierno parece priorizar sectores vinculados a recursos naturales y al agro por sobre la industria. “La señal que quiere dar el gobierno nacional más que una república industrialista es una república con recursos naturales y agrícola ganaderos”, concluyó.

