El dólar blue cerró en alza este lunes 9 de marzo y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en alza este lunes 9 de marzo. La divisa paralela avanzó respecto del cierre anterior, mientras que el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.

Las reservas internacionales bajaron en 236 millones de dólares. De esta manera, el organismo cerró la jornada con un total de 45.768 millones de dólares.

Dólar Blue

El dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.425 y se compró a $1.405. Así, registró una suba del 0,71% respecto de la jornada previa.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó a $1.433,68. De esta manera, el tipo de cambio financiero mostró una baja del 0,30% frente al cierre anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.478,02, con una variación diaria del 0,10%.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.455,84 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.865,50 en la jornada.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.435 según el promedio de los principales bancos, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.418 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 50 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 236 millones de dólares y cerraron en 45.768 millones de dólares.