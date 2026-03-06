Dólar en calma: por qué el mercado no ve una corrida cambiaria pese a la tensión global

El operador de PR Gustavo Quintana analizó en diálogo con Canal E el presente del mercado cambiario y aseguró que el dólar se mantiene con una relativa estabilidad, en un contexto de bajo volumen de operaciones y alta incertidumbre internacional.

Según explicó, la calma local se sostiene por el ingreso de divisas del agro, las colocaciones de deuda y las expectativas de mayores exportaciones de energía. A eso se suman las compras del Banco Central y un escenario que, por ahora, no muestra señales de corrida.

El dólar, con subas moderadas y sin corrida

Quintana señaló que el tipo de cambio viene recuperándose desde los mínimos de febrero, aunque sin movimientos bruscos. “Está con una relativa estabilidad”, afirmó al describir la dinámica actual del mercado.

El especialista remarcó que el dólar se encuentra “más o menos lateralizado en 1415” y que en los últimos dos días mostró una suba progresiva, pero lejos de un salto abrupto. “No son exponenciales, no hay una corrida contra el dólar”, sostuvo.

Para el analista, la evolución reciente responde a una corrección moderada frente a un escenario externo más complejo. En ese marco, consideró que el mercado local ajusta precios sin perder la calma.

El agro y la cosecha gruesa, claves para sostener la calma

Quintana destacó que uno de los factores centrales para explicar la estabilidad cambiaria es el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Según indicó, el movimiento de camiones hacia los puertos refleja que el flujo de dólares continuará en las próximas semanas.

“El flujo de ingresos de camiones es muy importante, y eso se traduce en días más, días menos, en ingresos de divisas”, explicó.

Además, recordó que existen compromisos de exportación que obligan al ingreso de esos dólares. Para el exoperador de PR, esto contribuye a sostener un mercado relativamente calmo, incluso en medio de la volatilidad internacional.

De cara al próximo trimestre, anticipó un refuerzo adicional por la cosecha gruesa. “Ya a fin de marzo comienza la colocación de la cosecha gruesa, que parece que viene bien”, señaló.

Energía, minería y RIGI: otras fuentes de divisas

El analista también subrayó el potencial de Vaca Muerta y de los nuevos acuerdos energéticos como fuente de ingreso de dólares para la Argentina. “Argentina va camino a posicionarse como un importante exportador de combustible”, afirmó, al mencionar los convenios de exportación de GNL a Alemania.

En esa línea, agregó que al aporte del agro se suman minería, combustibles y las futuras inversiones vinculadas al RIGI. Aunque aclaró que se trata de proyectos de largo plazo, consideró que en algún momento ese flujo también se reflejará en el mercado de cambios.

Reservas, FMI y pagos de julio

Consultado por los compromisos financieros de mitad de año, Quintana se mostró confiado en la capacidad del país para afrontar los pagos. “Yo creo que sí”, respondió al ser consultado sobre si están dadas las condiciones para cancelar los vencimientos de julio.

Según explicó, el orden macroeconómico, las compras del Banco Central y los mecanismos de financiamiento disponibles permiten atravesar ese tramo del calendario sin mayores sobresaltos. “No les veo inconvenientes a la cancelación de los vencimientos en mitad de año”, aseguró.

También vinculó esa expectativa con la relación con el Fondo Monetario Internacional. Para Quintana, la meta de acumulación de reservas viene cumpliéndose y el propio organismo tiene incentivos para evitar una crisis mayor en la Argentina.

Riesgo país y contexto internacional

En cuanto al riesgo país, el operador consideró que el actual nivel por encima de los 500 puntos básicos está condicionado por la fragilidad global. En ese contexto, descartó una baja importante en el corto plazo.

“Dado un escenario de alta inestabilidad internacional, es poco probable que Argentina pueda forzar una baja mayor del riesgo país en este momento”, explicó.

Para el analista, las evaluadoras y los inversores siguen mirando con atención la vulnerabilidad de los países emergentes en medio de un escenario internacional incierto. Por eso, cree que el indicador podría mantenerse en estos niveles por un tiempo.

Bonos en pesos y financiamiento interno

Finalmente, Quintana avaló la estrategia oficial de buscar financiamiento en el mercado local antes que recurrir a organismos internacionales. En ese sentido, destacó el resultado de la colocación del nuevo bono que paga renta mensual.

“Apelar o fondearse con recursos internos o privados antes que acudir al fondo me parece una sana política”, sostuvo. Además, remarcó que el instrumento tuvo una recepción muy positiva. “La colocación de ese bono fue muy exitosa. Hubo una sobreoferta de interesados”, concluyó.