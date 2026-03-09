Ramiro Tosi sobre el IPC de CABA: “El dato mostró una caída del 6,5% de los estacionales”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, analizó el panorama económico argentino y las perspectivas de inflación, dólar y recaudación fiscal.

Ramiro Tosi explicó cuál es la previsión que manejan para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. “Justamente nosotros teníamos internamente en Sudamericana un 2,6% para el IPC Nacional”, afirmó.

Tranquilidad en los precios estacionales

Asimismo, señaló que febrero suele tener particularidades por factores estacionales que influyen en el comportamiento de los precios: “Febrero es un mes donde te puede ayudar en el margen lo que se llama los precios estacionales que representan más o menos el 10% de la canasta”.

En ese sentido, Tosi detalló qué rubros explican este fenómeno. “Básicamente tiene que ver con precios de frutas, verduras, turismo y hoteles que generalmente después del pico de enero muestran o menor presión, o sea menos alza o puede darte caídas”, planteó.

Según indicó, los datos de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron esa dinámica: “El dato de CABA lo que te mostró fue una caída del 6,5% de los estacionales que en enero los estacionales habían subido casi un 15%”.

De cuánto podría ser la inflación nacional en febrero

Por ese motivo, el entrevistado ratificó la estimación para el índice nacional. “Mantenemos el 2,6% que es justamente si mirás el último REM que se publicó la semana pasada”, señaló.

Sin embargo, se mostró menos optimista respecto a lo que podría ocurrir en marzo: “Nosotros justamente creemos que en marzo por un tema de estacionalidad puede el índice ser dos o tres décimas porcentuales más alta”.