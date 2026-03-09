Perfil
Inflación

Ramiro Tosi sobre el IPC de CABA: “El dato mostró una caída del 6,5% de los estacionales”

Según indicó el ex subsecretario de Financiamiento, “febrero es un mes donde te puede ayudar en el margen lo que se llama los precios estacionales”.

Tosi
Ramiro Tosi sobre el IPC de CABA: “El dato mostró una caída del 6,5% de los estacionales” | Cedoc

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, analizó el panorama económico argentino y las perspectivas de inflación, dólar y recaudación fiscal.

Ramiro Tosi explicó cuál es la previsión que manejan para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. “Justamente nosotros teníamos internamente en Sudamericana un 2,6% para el IPC Nacional”, afirmó.

Tranquilidad en los precios estacionales

Asimismo, señaló que febrero suele tener particularidades por factores estacionales que influyen en el comportamiento de los precios: “Febrero es un mes donde te puede ayudar en el margen lo que se llama los precios estacionales que representan más o menos el 10% de la canasta”.

En ese sentido, Tosi detalló qué rubros explican este fenómeno. “Básicamente tiene que ver con precios de frutas, verduras, turismo y hoteles que generalmente después del pico de enero muestran o menor presión, o sea menos alza o puede darte caídas”, planteó.

Según indicó, los datos de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron esa dinámica: “El dato de CABA lo que te mostró fue una caída del 6,5% de los estacionales que en enero los estacionales habían subido casi un 15%”.

De cuánto podría ser la inflación nacional en febrero

Por ese motivo, el entrevistado ratificó la estimación para el índice nacional. “Mantenemos el 2,6% que es justamente si mirás el último REM que se publicó la semana pasada”, señaló.

Sin embargo, se mostró menos optimista respecto a lo que podría ocurrir en marzo: “Nosotros justamente creemos que en marzo por un tema de estacionalidad puede el índice ser dos o tres décimas porcentuales más alta”.

