“Esta alocada aventura en la que se embaló Trump va a afectar a todo el mundo en mayor o menor medida”, advirtió un especialista

El analista geopolítico, Christian Lamesa, en comunicación con Canal E, se refirió a que la escalada del conflicto en Medio Oriente comienza a impactar en los mercados internacionales y genera preocupación por sus consecuencias económicas.

Según Christian Lamesa, la crisis tendrá repercusiones globales. “Los resultados de esta alocada aventura en la que se embaló Donald Trump, va a afectar a todo el mundo en mayor o menor medida, pero todas las economías se van a ver golpeadas y la nuestra no va a ser la excepción”, planteó.

Tensión por el cierre del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles es la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial. En este contexto, explicó que, “por el estrecho de Ormuz que está virtualmente cerrado, si bien no hay un cierre de facto ordenado por la República Islámica del Irán, si hay un paso selectivo que permite el tránsito solo de los buques que ellos autorizan”.

Lamesa mencionó que el impacto de esa restricción puede ser significativo para muchas economías. “Imagínate que algo así como más del 90% del crudo que necesita Japón para su economía pasa por el estrecho de Ormuz”, sostuvo.

Fuerte suba en los mercados energéticos

Luego, manifestó que las consecuencias ya empiezan a sentirse en los mercados energéticos: “En Europa el costo del gas subió algo así como un 30% en los últimos días e incluso otros picos”.

En el caso argentino, el entrevistado señaló que, si bien el país cuenta con producción energética, no está totalmente aislado de los movimientos internacionales. “Si bien tenemos producción de petróleo, lo cual por supuesto que es importante, uno no se puede abstraer totalmente de los precios internacionales”, expresó.

Además, advirtió que el encarecimiento de la energía puede trasladarse a otros sectores productivos: “Puede traer no solo incrementos en lo que tiene que ver con el combustible, sino incluso con los fertilizantes y con muchas cuestiones, o sea puede incrementar muchísimo los precios de producción de alimentos”.