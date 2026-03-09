El economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y analizó el escenario económico argentino en medio de la suba internacional del petróleo, la inflación y las perspectivas de crecimiento para 2026.

Orlando Ferreres se refirió al fuerte aumento del precio del petróleo y su posible impacto en la economía local. “Realmente es impresionante el aumento que ha tenido, estaba previsto por algunos de que podía pasar los 100 dólares el barril en cualquier momento por el cierre del estrecho de Ormuz, pero no sólo aumentó el petróleo y el gas, también aumentó por ejemplo los alimentos a nivel internacional”, explicó.

El panorama internacional afecta de manera directa el precio del petróleo

Asimismo, señaló que esta situación externa puede generar tensiones adicionales en el país: “En principio el efecto del shock internacional, yo creo que es muy grave y que lo vamos a ver en los próximos meses”.

Además, Ferreres cuestionó algunas de las proyecciones oficiales sobre la inflación. “Por otro lado, las proyecciones que hace Milei de arrancar el IPC con cero y algo a partir de agosto, parecen un poco optimistas, nosotros no pensamos eso”, afirmó.

Cuánto podría ser la inflación de los próximos meses

A su vez, detalló las estimaciones de su consultora para los primeros meses del año: “Para el mes de febrero tenemos 2,6% y para marzo 2,7% con los impactos que hay ahora, que ya se están verificando”.

Respecto a marzo, un mes que suele registrar presiones inflacionarias por el inicio del ciclo escolar, el entrevistado indicó: “También se compensa con otras cosas que no están aumentando en materia, por ejemplo, los bienes y servicios públicos, están aumentando menos que lo que puede aumentar el colegio”.

Y agregó: “O sea es un mes con cierto impacto estacional, pero dentro de todo moderado para nosotros, o sea que el aumento sería en principio alrededor del 2,7%”.