Tras sumar una nueva foto con Trump, Milei cerrará la gira en Chile, en la asunción de Kast, su nuevo socio

Javier Milei tendra desde el miércoles un socio estratégico en la región, cuando asuma en Chile José Antonio Kast, el candidato de derecha y ultraconservador que llegó a la primera magistratura del país trasandino luego de perder en las dos anteriores elecciones. Con coincidencias políticas y económicas entre ambos mandatarios, se abre ahora una nueva etapa en la relación bilateral. Milei y Kast ya señalaron que buscan impulsar una suerte de alianza y formar un bloque de países con gobiernos de derecha y economías liberales. Como los diez países que, invitados por Donald Trump, participaron ayer de la cumbre “Escudo de las Américas”. Milei y Kast fueron de la partida (ver página 2).

Milei, tras completar su agenda en los Estados Unidos, partirá el miércoles hacia Chile. Allí participará de la asunción de Kast, una ceremonia que se realiza en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. El acto se realiza ante diputados, senadores, funcionarios nuevos y salientes, y diplomáticos y jefes de Estado invitados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó la asistencia de varios líderes: el rey Felipe VI de España, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Daniel Noboa de Ecuador, y el vice Félix Ulloa, en representación de Nayib Bukele, de El Salvador. También representantes de otros países como Honduras, Hungría, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Ya avisaron que no irán los presidentes Lula da Silva, de Brasil, Claudia Sheinbaum Pardo, de México, y Gustavo Petro, de Colombia.

Dos días después de ganar las elecciones el 14 de diciembre pasado, Kast vino a la reunirse con Milei en Casa Rosada. Antes, tuvo una parada previa, cerca de Balcarce 50: el Ministerio de Economía. Ahí visitó a José Luis Daza, el secretario de Política Económica y virtual viceministro de Luis “Toto” Caputo. El presidente electo lo tentó en ese momento para que sea su ministro de Economía.

WDaza nació en Buenos Aires y vivió hasta los 4 años.Estudió economía en la Universidad de Chile y luego hizo su carrera en Wall Street, donde conoció a Caputo. Tiene una relación estrecha con Kast, fue uno de los voceros económicos en la campaña de 2021. Finalmente, Daza declinó la invitación. Considera que su rol en el equipo económico es relevante: es el número dos del ministro y se lo menciona como el enlace del gobierno argentino con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, además de liderar las negociaciones con el FMI. El presidente electo de Chile presentó a su gabinete en enero: el elegido para liderar Economía es Jorge Quiroz, un economista con perfil técnico.

Para la misma fecha que la reunión con Kast, el Gobierno anunció que buscaría promover una cumbre de mandatarios de derecha de la región para este año. El objetivo: fundar un bloque regional alineado con los Estados Unidos y que unificara criterios en temas económicos, de seguridad e inteligencia. Exactamente como la cónclave que se gestó ayer al amparo de Trump y de la que participaron, además de Milei y Kast, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En ese momento, en Casa Rosada evaluaban ese cónclave para la nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Fechada para diciembre del año pasado, se postergó y no tiene aún fecha de realización. En la primera edición de la CPAC, en 2024, Milei dijo: “Defendemos una causa justa y noble: la idea histórica de Occidente”, remarcó. El Presidente propuso formar una “alianza de naciones libres, estableciendo nuevos lazos políticos, pero también comerciales, culturales diplomáticos y militares”.

A tono con la motosierra libertaria, Kast ya anunció recortes en el gobierno. Por ejemplo, en el frente fiscal. La Oficina del Presidente Electo transmitió instrucciones para que se lleven adelante reducciones del gasto en gabinetes ministeriales y subsecretarías. El objetivo es que sea al menos un 15% menor al de la administración saliente.

En 2019, Kast fundó el Partido Republicano y fue diputado en varias oportunidades. A la presidencia de Chile llegó el 14 de diciembre último. Lo hizo tras derrotar en segunda vuelta a la oficialista Jeannette Jara. Era la tercera

vez que se presentaba: había perdido en 2017 contra Sebastián Piñera y 2021 frente a Gabriel Boric, el presidente saliente.