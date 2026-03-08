Milei se sumó al escudo “antinarco” de EE.UU. y eludió una chicana de Trump

Javier Milei terminó su participación en la cumbre Escudo de las Américas, en Miami, Estados Unidos, en éxtasis. Consiguió en su viaje 16 al país norteamericano una nueva foto con su par Donald Trump, mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y de paso se llevó otro premio por difundir “las ideas de la libertad”. Pero no reparó en el pase de facturas que le propinó el jefe de la Casa Blanca delante suyo, cuando recordó que el éxito electoral de La Libertad Avanza tiene su sello.

“Salió todo tal cual lo planeado y Milei estaba feliz, en éxtasis”, le relató a PERFIL una voz libertaria que acompaña al Presidente. Fue la primera de las cinco jornadas que Milei pasará en el exterior. La última será este miércoles en Valparaíso, Chile, para asistir a la jura de José Antonio Kast como nuevo presidente del país trasandino (ver página 14).

Esta primera escala de la gira fue en Miami y lo tuvo como protagonista del foro que la Casa Blanca definió como un escudo para el continente americano, pero con una misión cargada de trumpismo: combatir al narcotráfico en la región en una era marcada por intervenciones militares, como la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. La escena de este sábado incluyó a mandatarios de derecha de todo el continente y quedó signada por la ausencia de los grandes países de la región como Brasil, presidido por Luiz Inácio Lula Da Silva, y México, cuya mandataria, Claudia Sheinbaum, fue destinataria de las críticas de Trump (ver página 40).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El argentino llegó acompañado por el canciller Pablo Quirno. Se cruzó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. El encuentro no incluyó una bilateral pero quedó inmortalizado en una imagen de sonrisas y pulgares arriba, difundida por la comunicación libertaria y celebrada por el propio Milei en X, su red social predilecta.

El jefe de Estado, a modo de balance, siente que con su participación en esta clase de cónclaves “Argentina vuelve a tener voz en el mundo, es protagonista” y él se consolida como un referente “de las ideas de la libertad que van a hacer a Argentina grande nuevamente”. El hecho de llevarse el premio Economic Freedom Award otorgado por el Latino Wall Street en reconocimiento a su rol como “máximo difusor de las ideas de la libertad a nivel mundial” colaboró en esa percepción.

Eso sí: en ningún momento percibió que Trump le recordó que las elecciones legislativas de 2025 las ganó La Libertad Avanza exclusivamente por su respaldo. “Iba un par de puntos abajo, subió como un cohete en Argentina y Milei está aquí”, dijo el dirigente republicano en un claro pase de facturas.

En plena campaña electoral, el jefe de la Casa Blanca había condicionado cualquier tipo de asistencia financiera al resultado de los comicios. Para muchos libertarios, fue clave para que la fuerza violeta ganara a nivel nacional.

Bajo ese marco, el magnate dedicó un tramo de su mensaje a agradecer a los dirigentes que respaldaron la iniciativa. “Les agradezco. Algunos de ellos que acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé, y ellos aceptaron ese respaldo y acabaron ganando a lo grande. No he tenido un mal respaldo todavía”.

Durante su exposición, remarcó el eje central del entendimiento alcanzado con otros gobiernos de la región. “El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los carteles y redes terroristas”. Asimismo, aseguró que las fuerzas desplegadas enfrentarán a los carteles “sedientos de sangre, que imponen su voluntad mediante asesinatos, torturas, extorsión, narcotráfico, sobornos y terror”.

Al republicano lo escucharon con atención 12 líderes regionales. Además de Milei, dieron el presente Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry “Tito” Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también fue de la partida pero no participó de la postal final porque estuvo reservada exclusivamente a mandatarios y socios fundadores de la organización.

Milei volverá a ver la cara del dirigente chileno el miércoles para presenciar la ceremonia de asunción. Se trasladará hasta el país trasandino, tras estar en el Argentina Week en New York, el miércoles, y solo estará acompañado por su hermana, Karina Milei, ya que el resto de la comitiva, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Quirno, regresarán un día antes a la Argentina.

Para el jueves se esperaba una visita a Buenos Aires del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pero sería suspendida, según confiaron a PERFIL.

Hitos de la gira

◆ Domingo 8, Nueva York, Estados Unidos. Tercera visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en el cementerio de Montefiore, Queens.

◆ Lunes 9 de marzo. A las 14 disertará en la Yeshiva University. A las 22, discurso en la Gala Anual J100 de The Algemeiner.

◆ Martes 10 de marzo. 09.50: reunión con Jamie Dimon, CEO del JP Morgan.

◆ Inauguración de la Argentina Week 2026. 23.30: aterrizaje en Santiago, Chile.

◆ Miércoles 11 de marzo: asistencia a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast en el Congreso Nacional, Valparaíso.