La CGT, las dos CTA y UTEP marcharán en unidad para el 8-M

Las secretarías de género de la CGT, ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocaron a una movilización masiva para mañana por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bajo la consigna “Lxs trabajadorxs en Unidad contra las reformas esclavistas de Milei y el FMI”, marcharán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. La hora de convocatoria es 16.30.

Esta muestra de unidad del sindicalismo femenino se diferencia de lo hecho por las cúpulas masculinas, que no lograron articular un plan de acción en conjunto para derribar a la reforma laboral. Precisamente, en la convocatoria a la marcha, las secretarías de cada colectivo sindical desplegaron una batería de críticas contra la iniciativa oficialista que fue promulgada el viernes y argumentos para salir a la calle.

Entre otras críticas, las centrales sindicales denuncian que la ley representa una flexibilización del mercado laboral que impacta con mayor fuerza en las trabajadoras, precarizando sectores feminizados. Apuntaron, además, contra el desfinanciamiento de la asistencia alimentaria que encaró la gestión libertaria y pidieron por una nueva moratoria previsional.

El acta que convoca a la jornada lleva la firma de referentes de peso dentro de los sindicatos como Maia Volcovinsky (Judiciales-CGT), Carla Gaudensi (del Sipreba y Fatpern, dentro de la CGT), Yamile Socolovsky (CONADU-CTA) y Johana Duarte, (secretaria gremial de UTEP), entre otras representanes sindicales.

En diálogo con PERFIL, Duarte explicó que “las trabajadoras de la economía popular salimos a las calles en defensa de nuestra dignidad como trabajadoras. Para repudiar a este gobierno nacional, que nos quiere invisibilizadas y desmovilizadas, le oponemos movilización popular para enfrentar la deshumanización a la que nos quieren llevar”.

“En la economía popular las mujeres trabajadoras representamos casi el 60% del sector y eso implica también que de toda la clase trabajadoras hoy representamos casi el 50%, y nuestro trabajo se vuelve esencial para el sostenimiento del país”, completó la secretaria gremial de UTEP.

Y, finalmente, estableció: “Porque en estos dos años del gobierno de Milei, el Estado desapareció del territorio y en esos territorios estamos nosotras, que somos las que con nuestras tareas del cuidado le hacemos frente a las mafias y a los narcos que avanzan con complicidad del gobierno nacional que mira para el costado. Somos las trabajadoras a quienes nos golpea de lleno este modelo económico de hambre, miseria y deshumanización. Por eso, una vez más, reafirmamos y denunciamos que el trabajo sin salario es esclavitud”.