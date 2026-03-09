El presidente Javier Milei continúa con su gira internacional este lunes en la ciudad de Nueva York. El mandatario tiene previsto iniciar su actividad oficial a las 14 con una disertación en la Yeshiva University, institución de referencia para la comunidad judía ortodoxa.

La jornada del lunes cerrará con una participación de fuerte contenido institucional y religioso: a las 21:55 asistirá a la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner. Según el cronograma difundido por Presidencia, Milei ofrecerá unas palabras ante los asistentes de este medio de comunicación que cubre temas vinculados a Israel.

El martes 10, la agenda presidencial se volcará hacia el sector financiero y las inversiones. A las 9:50, mantendrá un breve encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, previo a la inauguración de la "Argentina Week 2026".

Tras finalizar su compromiso en Manhattan, el presidente partirá a las 13 en un vuelo especial con destino a Santiago de Chile. El objetivo central de este traslado es participar de los actos oficiales de recambio de mando en el país trasandino, previsto para el miércoles 11.

En Valparaíso, Milei asistirá a la ceremonia de traspaso del mando presidencial en el Congreso Nacional, donde José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile. Una vez finalizado el acto, el mandatario argentino regresará a Buenos Aires a las 15 del mismo miércoles.

Actividades cumplidas por Milei en Florida y Nueva York

La gira presidencial comenzó el viernes 6 de marzo con la partida del vuelo especial hacia Miami a las 14. El sábado 7 de marzo, Milei concentró su actividad en la Cumbre "Escudos de las Américas", donde participó de un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la tarde del sábado, el presidente recibió el premio de la Hispanic Prosperity Gala. Al concluir estas actividades en el sur de la Florida, la delegación se trasladó hacia Nueva York a las 21:30.

Este domingo 8 de marzo, la agenda tuvo un carácter espiritual con la visita de Milei a la tumba del Rebe de Lubavitch, sitio que el mandatario frecuentó en viajes anteriores. Durante todo el viaje es acompañado por su hermana, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.