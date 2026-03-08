El Gobierno confirmó el regreso de 248 argentinos desde Emiratos Árabes por el conflicto en Medio Oriente

El Gobierno nacional confirmó este domingo que 248 ciudadanos argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los principales centros de conexión aérea del Golfo. A este punto, los pasajeros habían quedado varados tras la drástica reducción de vuelos comerciales y el cierre intermitente del espacio aéreo regional, adoptadas por seguridad luego de los ataques con misiles y drones registrados en varios países del Golfo Pérsico.

Ese grupo forma parte de un contingente total de 416 personas que solicitaron asistencia oficial ante la imposibilidad de reprogramar sus tickets por vías convencionales, aunque el operativo permitió evacuar a cerca del 60% de ellos. A partir del reporte de las autoridades de Relaciones Exteriores, la salida se concretó a través de un esquema de cooperación con aerolíneas privadas que operan la ruta hacia el Cono Sur, utilizando a Brasil como puente de conexión.

A través de su cuenta oficial, el canciller Pablo Quirno escribió: “Ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos”, y explicó que el operativo requirió gestiones directas de la Embajada y el Consulado argentino ante las administraciones locales de Dubái y Abu Dabi, donde se encuentran dos de los aeropuertos más transitados del mundo.

Pablo Quirno, el actual ministro de Relaciones Exteriores (canciller) de Argentina

El operativo no concluyó con este primer contingente. Todavía permanecen en la zona 168 ciudadanos argentinos que aguardan la confirmación de nuevos vuelos para los próximos días. Las autoridades recomendaron a quienes siguen allí no intentar desplazamientos por tierra hacia otros países limítrofes, dado que las condiciones de seguridad son inestables.

El canciller Pablo Quirno priorizó a menores, familias y personas con problemas de salud

Sobre esa línea, Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el Gobierno mantiene contacto permanente con los argentinos que se encuentran en Medio Oriente para facilitar su retorno “de la manera más rápida y segura posible”.

Logística de emergencia y prioridades consulares

La mayoría de los argentinos repatriados pudo salir de Emiratos Árabes Unidos a través de vuelos de la aerolínea Emirates, que reanudó parcialmente algunas frecuencias internacionales desde Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo. Algunos iitinerarios hacia Argentina incluyeron escalas técnicas en Río de Janeiro antes de arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una ruta que se convirtió en la principal alternativa para evacuar pasajeros sudamericanos en medio de la crisis aérea que afecta al Golfo Pérsico.

A partir de fuentes diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores aplicó un protocolo consular de emergencia para distribuir los asientos disponibles en los vuelos comerciales que lograron operar durante las breves aperturas.

Dentro de ese esquema se dio prioridad a familias con menores de edad, personas con problemas de salud preexistentes, adultos mayores y ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, muchos de los cuales llevaban varios días durmiendo en las terminales aeroportuarias tras la cancelación de sus vuelos originales.

De un total de 416 argentinos afectados por las restricciones aéreas debido a la escalada en Medio Oriente

La situación en los aeropuertos se volvió especialmente compleja después de que ataques con misiles y drones impactaran en distintos puntos del Golfo, lo que obligó a cerrar o restringir temporalmente el tráfico aéreo.

Dubái y Abu Dabi funcionan normalmente como grandes hubs de conexión entre Europa, Asia, África y Oceanía, por lo que cualquier interrupción en su operación afecta a miles de pasajeros internacionales y a decenas de rutas intercontinentales. Ante este contexto, cientos de turistas y trabajadores extranjeros quedaron varados.

