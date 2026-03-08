El académico y analista radicado en China, Xueqin Jiang, advirtió que la guerra con Irán ya está en curso y que el mundo apenas empieza a dimensionar sus efectos sobre la seguridad energética y la estabilidad regional. A partir de sus pronósticos, la confrontación era prácticamente inevitable tras años de tensiones acumuladas y el debilitamiento de acuerdos diplomáticos previos, como el Plan de Acción Conjunto de 2015, y podría afectar el suministro de petróleo del Golfo Pérsico, que representa cerca del 30% de la exportación mundial de crudo.

Sostuvo que estas tensiones reflejan fracturas estructurales en el orden global: la incapacidad de las instituciones tradicionales de Occidente para responder a desafíos económicos y geopolíticos generó un contexto en el que conflictos regionales pueden escalar rápidamente. Jiang señaló que la actual crisis en Medio Oriente y la intervención militar directa de potencias como Estados Unidos e Israel son síntomas de un cambio de era en la política internacional.

Apenas hace pocos años, Jiang ganó notoriedad por anticipar con precisión fenómenos recientes, como el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la escalada de hostilidades en Medio Oriente, gracias a su método basado en el análisis de la estructura de poder y la psicología de las élites, sin recurrir a especulaciones.

Para él, el fenómeno Trump y el conflicto con Irán son expresiones de desconexiones entre liderazgos políticos y realidades económicas, que configuran un tablero internacional más volátil y difícil de predecir.

Jiang predice que EE.UU. perderá la guerra contra Irán por una estrategia asimétrica iraní

Económicamente, amenaza el Estrecho de Ormuz y precios del petróleo

El especialista sostiene que el orden mundial que conocimos desde el fin de la Guerra Fría terminó definitivamente.

Según su visión, entramos en una etapa donde la fuerza y el pragmatismo nacionalista reemplazan a los tratados multilaterales, implicando que las potencias ya no buscan el equilibrio, sino la dominación directa en áreas de influencia específicas. El analista subrayó que esta transición será violenta y estará marcada por crisis económicas recurrentes.

Acerca de la situación interna de China y su relación con el mundo, Jiang advirtió que el gigante asiático enfrenta desafíos estructurales que los observadores externos suelen subestimar. La deuda interna y el envejecimiento poblacional son, para él, factores que obligarán a Pekín a adoptar una postura hacia afuera para mantener la cohesión hacia adentro.

Anticipó en mayo de 2024 el regreso de Trump a la presidencia y un conflicto directo con Irán

"El error de Occidente fue creer que la interdependencia económica evitaría la guerra; lo que hizo fue darle a cada bando las herramientas para asfixiar al otro", comentó Jiang al analizar las sanciones y las guerras comerciales actuales.

Proyecciones sobre la deuda y el control social

El analista también puso el foco en la digitalización del control social y cómo esto se vincula con la estabilidad financiera. Jiang cree que los gobiernos utilizarán la tecnología para gestionar la escasez y el descontento popular. En su visión del futuro cercano, el seguimiento constante de los ciudadanos no será una opción política, sino una necesidad técnica para administrar recursos limitados en un entorno de alta inflación y bajo crecimiento.

Sumado a eso, predice que los próximos años estarán definidos por una volatilidad extrema en los mercados de materias primas. El conflicto iraní es solo el primer paso de una serie de interrupciones en el comercio de hidrocarburos. Según sus datos, los precios de la energía se mantendrán elevados de forma estructural.

Al final, el académico concluye que la administración de Donald Trump profundizará el aislamiento de Estados Unidos, retirando tropas de zonas de conflicto secundarias para concentrarse en la competencia tecnológica directa con China. Para Jiang, este repliegue estadounidense creará vacíos de poder que serán ocupados por potencias regionales.

Trump estima 4-6 semanas de operaciones con portaaviones como USS Abraham Lincoln y destructores en el Golfo

El informe de Jiang indica que el 70% de las cadenas de suministro globales dependen actualmente de rutas que se encuentran en zonas de potencial conflicto bélico para el cierre de este año fiscal.

MV / EM