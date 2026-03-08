Drones kamikaze: qué son y por qué se volvieron un arma estratégica en las guerras modernas

Las municiones merodeadoras, conocidas popularmente como drones kamikaze, se convirtieron en el componente central de los enfrentamientos bélicos contemporáneos debido a su capacidad para combinar vigilancia y ataque en una sola plataforma. Estos dispositivos no solo vuelan hacia un objetivo, sino que esperan en el aire hasta identificar una presa específica, momento en el cual se lanzan contra ella detonando su carga explosiva.

El funcionamiento de estas armas se basa en un sistema de guiado que permite al operador controlar el dispositivo de forma remota o programarlo para que actúe de manera autónoma mediante inteligencia artificial. A diferencia de un misil convencional, que sigue una trayectoria balística o guiada directa, el dron kamikaze tiene la capacidad de "merodear" sobre una zona determinada durante periodos que oscilan entre los 30 minutos y varias horas.

La arquitectura interna de estos drones incluye sensores electro-ópticos e infrarrojos que transmiten video en tiempo real a una estación terrestre. Según el manual técnico del Switchblade 300 desarrollado por AeroVironment, el sistema utiliza un motor eléctrico silencioso que dificulta su detección acústica por parte de las tropas en tierra, permitiendo ataques de precisión con daños colaterales mínimos en entornos urbanos.

El proceso de ataque comienza con el lanzamiento, que puede realizarse desde tubos neumáticos, catapultas o incluso de forma manual. Una vez en el aire, el dron despliega sus alas y activa sus sistemas de navegación GPS. El operador selecciona el objetivo en una pantalla táctil y el software de abordo calcula la trayectoria óptima de impacto, ajustando las superficies de control para compensar el viento o el movimiento del blanco.

El factor económico y la eficiencia del gasto militar

Uno de los mayores atractivos de esta tecnología es su relación costo-beneficio en comparación con el armamento tradicional. Mientras que un misil Javelin puede costar alrededor de 175.000 dólares por unidad, drones como el Shahed-136, de fabricación iraní, tienen un precio estimado de entre 20.000 y 30.000 dólares. Esta diferencia permite a los ejércitos saturar las defensas antiaéreas enemigas mediante ataques en enjambre.

Samuel Bendett, analista del Center for Naval Analyses, explicó en un reporte de 2023 que "la democratización de la precisión a través de drones baratos permite que actores con presupuestos limitados logren capacidades que antes eran exclusivas de las grandes potencias aéreas". Esta asimetría obliga a los defensores a gastar misiles interceptores de millones de dólares para derribar drones que cuestan una fracción de ese valor.

El costo operativo también se reduce al no requerir una infraestructura de pista de aterrizaje ni grandes equipos de mantenimiento. Muchos de estos drones se transportan en mochilas y los despliega un solo soldado en el frente. El modelo Switchblade 600, diseñado para destruir blindados pesados, mantiene un costo significativamente inferior al de un tanque moderno, al que puede inutilizar atacando su parte superior, donde el blindaje es más delgado.

En términos de producción masiva, Rusia y Ucrania incrementaron sus líneas de montaje locales para reducir la dependencia de proveedores externos. El uso de componentes electrónicos comerciales, como procesadores de drones de consumo y chips de navegación civil, permitió que el precio de las variantes más simples caiga por debajo de los 5.000 dólares, convirtiéndolos en municiones descartables de alto impacto.

Actores globales y el despliegue en el terreno

Estados Unidos, Israel, Irán y Turquía lideran actualmente la fabricación y exportación de estas armas. Israel fue pionero en el área con la serie Harpy de Israel Aerospace Industries (IAI), diseñada originalmente para detectar y destruir radares enemigos de forma autónoma. El sistema Harop, una evolución de este modelo, tiene un alcance de 1.000 kilómetros y puede permanecer en el aire hasta seis horas antes de atacar.

Por su parte, Turquía expandió su influencia militar mediante el Kargu-2, un dron kamikaze rotatorio que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para el reconocimiento de objetivos. Un informe del Panel de Expertos de la ONU sobre Libia detalló que estos sistemas se utilizaron en ataques donde las unidades fueron "programadas para atacar objetivos sin requerir conectividad de datos entre el operador y la munición".

Rusia integró de forma masiva los drones Lancet, producidos por Zala Aero Group, para frenar avances de artillería. Estos dispositivos cuentan con alas en forma de X que les otorgan una alta maniobrabilidad durante la fase de picado. En el bando opuesto, Ucrania utiliza drones FPV (First Person View) modificados con explosivos RPG-7, una solución improvisada que resultó letal contra convoyes logísticos y puestos de mando.

La proliferación de esta tecnología llegó también a grupos no estatales en Oriente Medio y el norte de África. El uso de drones suicidas en ataques contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita demostró que la distancia ya no garantiza seguridad frente a armas de bajo costo y largo alcance. El Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó en su revisión estratégica de 2025 que la defensa contra enjambres de drones es ahora la prioridad número uno en investigación y desarrollo.

El modelo Shahed-136 posee una longitud de 3,5 metros, una envergadura de 2,5 metros y porta una cabeza de guerra que pesa aproximadamente 40 kilogramos.