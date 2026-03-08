Israel atacó un hotel en la capital del Líbano, matando a 4 personas y dejando 10 heridos

Israel atacó un hotel ubicado en el centro de Beirut provocando, por lo menos, 4 muertes y dejando 10 heridos, informó el Ministerio de Salud del Líbano este domingo. El bombardeo se produjo en el hotel de Ramada, que se encuentra en el barrio de Raouche, una zona turística situada al borde del mar.

Un fotógrafo de la agencia AFP visitó el edificio. El cronista vio a decenas de clientes escapando del lugar y una habitación del cuarto piso con las ventanas rotas y las paredes quemadas. El ejército israelí declaró, poco antes del bombardeo a este hotel, haber “lanzado un ataque de precisión contra comandantes clave del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní en Beirut”. Y agregó que “el régimen terrorista iraní opera de forma sistemática en el seno de la población civil en Irán y Líbano, explotando cínicamente a la población civil como escudos humanos”.

Más de 630 argentinos quieren escapar, mientras Irán y Estados Unidos intercambian amenazas

AFP no pudo conocer la identidad de las víctimas, pero una fuente de seguridad presente en el lugar del bombardeo le dijo, bajo condición de no dar a conocer su nombre, que paramédicos afiliados a Hezbolá habían sacado 3 cadáveres del hotel.

Por los nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, muchos alojamientos del barrio de Raouche están siendo ocupados por personas que fueron desplazadas de sus localidades.

Ataque aéreos israelíes sobre los suburbios de Beirut

Bombardeos y operación especial de Israel en el Líbano

La Agencia Nacional de Información (ANI) informó que más de veinte pueblos y ciudades en el sur de Líbano fueron bombardeados el sábado por el ejército israelí. Además, el viernes por la noche, una operación comando trató de recuperar los restos de un aviador capturado en 1986, provocando 41 muertos en el pueblo de Nabi Chit. “Fue como una película. Empezaron a bombardear y lanzaron unos 20 ataques antes de que llegaran las fuerzas especiales israelíes en helicóptero”, le contó Mohammed Moussa, un hombre de 55 años, vecino del lugar, a la AFP.

Israel bombardeó la oficina presidencial en Teherán y los muertos por los ataques ya suman 787

Periodistas de AFP vieron en el pueblo edificios destrozados y un pozo excavado en el cementerio, supuestamente, una tumba abierta por los soldados israelíes en busca de los restos de su colega Ron Arad, un oficial de la Fuerza Aérea que se eyectó de su avión cuando la nave fue derribada en 1986, sobre el Líbano, durante una misión contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Capturado por grupos chiítas, fue dado por muerto pero sus restos nunca han sido devueltos a Israel.

Rodolphe Haykal, jefe del ejército libanés, relató que los soldados israelíes llegaron a Nabi Chit usando vehículos militares similares a de Hezbolá y vestidos con uniformes del ejército libanés. Posteriormente, el ejército israelí reconoció que sus “fuerzas especiales” habían realizado, sin éxito, un operativo “para localizar los restos relacionados con el piloto desaparecido Ron Arad”. De acuerdo a esta versión, no perdieron a ninguno de sus integrantes durante el ataque.

