Israel afirma haber matado al jefe militar de Hezbolá y crece la tensión en Beirut

Israel anunció este domingo que eliminó a Haitham Ali Tabatabai, jefe de Estado Mayor de Hezbolá, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut. El bombardeo, en la zona de Haret Hreik, dejó 5 muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Salud libanés, y volvió a colocar al Líbano en el centro de la escalada regional.

El operativo, confirmado por el ejército israelí en un comunicado, tuvo como blanco los pisos tercero y cuarto de un edificio de nueve niveles en un área densamente poblada y bajo control del grupo chiita. Es el quinto ataque contra ese bastión de Hezbolá desde el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

La curiosa 'tregua' de Israel: bombardearon un edificio en Beirut, con 5 muertos y 28 heridos

Mahmud Qomati, dirigente del movimiento, calificó el bombardeo como el cruce de una “línea roja”. Aunque Hezbolá reconoció que un alto mando fue alcanzado, no confirmó de inmediato la muerte de Tabatabai, un cuadro clave del grupo sancionado por Estados Unidos desde 2016 y con una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero.

El presidente libanés Joseph Aoun llamó a la comunidad internacional a intervenir para frenar los ataques israelíes, mientras las autoridades del país acusan a Israel de incumplir el acuerdo de cese del fuego y ocupar zonas estratégicas en el sur del Líbano. El gobierno israelí, por su parte, sostiene que actúa para impedir que Hezbolá se rearme y reconstruya su infraestructura militar.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la operación “en el corazón de Beirut” y afirmó que Israel seguirá actuando “de manera independiente” tanto en Líbano como en Gaza. “Continuamos golpeando el terrorismo en varios frentes”, declaró el mandatario, al justificar la ofensiva.

El ataque ocurrió una semana antes de la llegada del papa León XIV a Líbano, en su primer viaje internacional, un gesto que muchos interpretan como una señal de apertura diplomática en un país atravesado por la inestabilidad.

Gaza: una tregua debilitada

Mientras Beirut asimilaba el impacto del ataque, la Franja de Gaza vivió una de las jornadas más mortíferas desde el inicio del alto el fuego. Según el Ministerio de Salud del enclave, 21 personas murieron y 83 resultaron heridas el sábado tras una serie de bombardeos israelíes.

Las autoridades palestinas aseguran que desde la tregua, hace seis semanas, Israel mató a 339 personas —la mayoría mujeres, niños y adultos mayores— durante operaciones que describen como violaciones reiteradas del acuerdo. Israel sostiene que responde a infiltraciones armadas y a acciones que considera “flagrantes” rupturas de la tregua por parte de Hamás.

Los ataques incluyeron un misil contra un vehículo en el barrio de Rimal, bombardeos en Al Naser y disparos de artillería sobre viviendas en Deir el Balah y el campo de refugiados de Nuseirat. Hospitales como Al Shifa y Al Awda volvieron a recibir decenas de heridos, incluidos menores.

Netanyahu afirmó que Israel impondrá un “precio muy alto” ante cada violación del acuerdo y remarcó que no necesita autorización internacional para actuar militarmente. “Israel es responsable de su propia seguridad”, expresó en un comunicado.

La presión sobre la tregua crece mientras el gobierno estadounidense, impulsor del acuerdo, enfrenta pedidos de Hamás para “contener los intentos israelíes de socavar” el cese del fuego. En paralelo, la violencia cotidiana diluye entre los gazatíes la posibilidad de estabilidad que la Casa Blanca había presentado como horizonte tras el final formal de la guerra.

