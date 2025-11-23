La curiosa 'tregua' de Israel: bombardearon un edificio en Beirut, con 5 muertos y 28 heridos

Se registraron al menos cinco muertos y 28 heridos como consecuencia del ataque cometido este domingo por Israel contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá en el sur de Beirut, capital de Líbano. El grupo paramilitar no confirmó ni negó la muerte de una de sus máximas figuras, como tampoco precisó su identidad.

Según indicó un periodista de AFP, el bombardeo de este domingo tuvo lugar en una zona densamente poblada y apuntó como objetivo a un edificio de nueve plantas, del cual destruyó el tercer y cuarto piso. De inmediato acudieron ambulancias y socorristas.

Se trata del quinto ataque israelí contra este bastión de Hezbolá libanesa desde que se llevó a cabo el alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista, el cual entró en vigor en noviembre de 2024. El grupo paramilitar, por su parte, confirmó que una de sus "personalidades" era el objetivo del ataque.

Tras el ataque, el presidente libanés Joseph Aoun llamó a la comunidad internacional a "intervenir seriamente y con fuerza para poner fin a los ataques contra Líbano" de parte de las fuerzas israelíes.

Por su parte, desde la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se confirmó que se produjo un ataque "en el corazón de Beirut, al jefe de Estado Mayor de Hezbolá que dirigió el fortalecimiento y el armamento de la organización terrorista".

Horas antes del ataque, Netanyahu había advertido que Israel haría "todo lo necesario" para luchar contra un fortalecimiento de Hezbolá en Líbano y del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. "Continuamos golpeando el terrorismo en varios frentes", aseguró durante una reunión con los funcionarios de su gobierno.

En el último tiempo, Israel fortaleció sus ataques contra los bastiones de Hezbolá en el sur y este de Líbano bajo el argumento de que tiene como objetivo al movimiento chiita, al cual señala por una presunta violación del alto el fuego por haberse armado y haber reactivado sus infraestructuras.

Las autoridades libanesas, por la otra parte, acusaron al gobierno de Israel de violar el acuerdo de alto el fuego alcanzado mediante mediación estadounidense dado que continúan atacando su territorio y se encuentran ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

AS.