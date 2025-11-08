Israel confirmó que Hamás entregó el cadáver del rehén argentino Lior Rudaeff

Si bien las autoridades israelíes ya habían confirmado oficialmente hace un tiempo su crimen a manos de los terroristas de Hamás, el nombre del rehén argentino-israelí Lior Rudaeff volvió a ser noticia este sábado cuando en Tel Aviv se anunció que sus restos fueron entregados en la víspera en Gaza por Hamás y la Yihad Islámica. Se cree que Rudaeff fue asesinado cuando intentaba defender su kibutz del asalto de los islamistas el 7 de octubre de 2023.

"Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado", indicó un breve comunicado del ejército israelí.

Rudaeff tenía 61 años, había nacido en Argentina pero a los 7 años su familia se mudó a Israel. Trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria y fue asesinado el día del ataque de Hamás que desencadenó luego la feroz respuesta israelí y la guerra en Gaza.

Casado y padre de 4 hijos, Rudaeff vivía en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja, y era miembro del equipo de seguridad del lugar. Cuando se produjo la salvaje irrupción de centenares de terroristas, que asesinaban a quien encontraban a su paso, intentó junto a otros cuatro vecinos del kibbutz enfrentarlos, pero fueron asesinados. Las circunstancias por las que los miembros de Hamás cargaron su cadáver de regreso a Gaza no están claras, pero en sus informes el ejército israelí lo consideró como víctima fatal del ataque desde sus primeros informes.

Lior Rudaeff tenía 61 años y era chofer voluntario de ambulancias en el sur de Israel.

El hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, confirmó como contrapartida que Israel entregó los cadáveres de 15 gazatíes que tenía en su poder. Los cuerpos como es habitual fueron entregados por medio de la Cruz Roja, en conformidad con los términos de la tregua, que estipulan que Israel debía entregar a las autoridades de Gaza esos cadáveres a cambio de Rudaeff.

El tema no está terminado, porque Hamás y sus terroristas aliados tienen que entregar todavía otros cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre pasado bajo la presión de Estados Unidos. En total, Hamás se comprometió a devolver los restos de 28 rehenes fallecidos. Entre los 23 cadáveres entregados había 20 israelíes, un nepalés, un tanzano y un tailandés. El tema no estuvo exento de polémicas, ya que Israel denunció que algunos de los cuerpos que Hamás había entregado no eran de rehenes del ataque de octubre de 2023.

"No descansaremos hasta el último rehén"

El 7 de octubre de 2023, durante su golpe en el sur de Israel, en el que murieron más de 1200 ciudadanos judíos, Hamás secuestró a 251 personas que se llevó a territorio gazatí. La mayoría de los rehenes fueron entregados a Israel en dos treguas anteriores. El 13 de octubre, Hamás liberó a los 20 últimos rehenes israelíes vivos a cambio de la liberación de casi 2.000 presos palestinos.

El Foro de las Familias, la principal organización israelí que ha luchado por el regreso de los cautivos, saludó el regreso del cadáver de Lior Rudaeff, y estimó que pese al dolor "reconforta en cierta medida a una familia que ha vivido más de dos años de angustia e incertidumbre".

"No descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén", agregó el Foro en un comunicado. Pese a los momentos de tensión y varios estallidos puntuales de violencia, la frágil tregua continúa en Gaza. Israel ha acusado varias veces a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres. El movimiento islamista alega que muchos restos están sepultados bajo los escombros de Gaza, devastada por la campaña israelí.

AFP/HB