La esposa del líder supremo de Irán, Mansure Jojaste Baguerzade, murió en las últimas horas según informaron fuentes oficiales y medios internacionales. El fallecimiento de la mujer, que mantuvo un perfil bajo durante décadas, se produjo en un momento de crisis militar y política después de las incursiones aéreas que afectaron territorio iraní.

A través de canales estatales se confirmó el deceso de la mujer de 79 años, quien falleció sufrió complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días. Si bien inicialmente circularon versiones que vinculaban su muerte directamente con los impactos de los bombardeos, las autoridades locales aclararon que su estado de salud ya era delicado.

Khojasteh Bagherzadeh ya se encontraba bajo cuidados médicos intensivos permanentes cuando ocurrieron las explosiones.

Un consejo temporal de tres clérigos (incluyendo Alireza Arafi y Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i) gobierna mientras la Asamblea de Expertos elige sucesor

Luchando contra las convenciones de su tiempo, Mansoureh nació en Mashhad en 1947 y se casó con Jamenei en 1964, mucho antes de que él ascendiera al poder luego de la Revolución Islámica de 1979. A diferencia de otras figuras políticas de la región, casi nunca apareció en actos públicos ni concedió entrevistas a medios. Su vida transcurrió en el ámbito privado de la residencia, dedicada a la crianza de sus seis hijos y al apoyo de la actividad religiosa de su marido.

Al darse el anuncio oficial, la televisión estatal iraní interrumpió su programación habitual para anunciar el fallecimiento y comenzó a emitir lecturas del Corán en señal de duelo nacional.

Retrato de Ali Jamenei con turbante negro, característico de su rol como ayatolá

Desde el gobierno no brindaron detalles específicos sobre el lugar exacto donde se encontraba la mujer al momento de los ataques, lo que alimentó diversas especulaciones.

El rol de Mansoureh en la estructura del poder iraní

Los analistas internacionales, a pesar de su invisibilidad pública, señalaron que Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh fue un pilar fundamental en la vida personal de Khamenei, especialmente durante sus años de prisión y exilio antes de 1979. Su familia, de origen comerciante y religioso en Mashhad, proveyó el sustento económico y los vínculos sociales necesarios para que el hoy ayatolá consolidara su posición dentro del clero chiíta.

Los bombardeos, atribuidos a Estados Unidos e Israel, golpearon un complejo en Teherán y causaron más de 550 muertos

A su vez, la cadena Al Jazeera destacó que el fallecimiento ocurre apenas días después de que Israel lanzara una serie de ataques contra objetivos militares en Irán, en respuesta a lanzamientos de misiles previos. "La pérdida de su compañera de vida representa un golpe personal para el ayatolá en el momento más crítico de su mandato", indicaron cronistas que siguen de cerca la política de Medio Oriente. La seguridad alrededor de la familia del líder se reforzó significativamente.

De esta manera, en una de las escasas menciones oficiales sobre ella en el pasado, se supo que Mansoureh evitaba los lujos y mantenía un estilo de vida austero, acorde a la doctrina que predica su esposo. No ocupó cargos públicos ni lideró organizaciones benéficas con nombre propio, una práctica común en otras naciones de la zona.

