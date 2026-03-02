El vocero del ejército israelí explica la situación actual del conflicto

Rony Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, explicó la situación actual del conflicto tras la operación conjunta con Estados Unidos contra el liderazgo iraní y destacó el peso de la inteligencia en el ataque. “Fue una operación histórica sin precedentes”, afirmó, y remarcó que el objetivo es “garantizar que el régimen iraní nunca posea las capacidades para representar en el futuro una amenaza existencial para el Estado de Israel”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), agregó: "Estamos en un modo de resiliencia".

Rony Kaplan es el actual portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa de habla hispana y asiática. Estudió economía, filosofía y ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En su actividad privada es cofundador de Conexión Israel, una organización que busca estrechar lazos entre el ecosistema de innovación israelí y el mundo hispanohablante. Aunque es un oficial de la reserva con rango de mayor, es convocado regularmente como la voz oficial del ejército israelí durante las situaciones de conflicto.

El embajador de Israel en Argentina confirmó que el Mossad fue fundamental para determinar en qué momento se producía la reunión del líder máximo de Irán previo al bombardeo.¿Cuál es su análisis de lo que pasó el fin de semana y su pronóstico de lo que va a pasar?

Lo del fin de semana fue una operación histórica sin precedentes y conjunta, en la cual las Fuerzas de Defensa de Israel y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eliminaron al principal arquitecto del terror en el mundo, el líder supremo iraní. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní que sufrió bajo su opresión, sino también para los miles de inocentes en todo el mundo que fueron asesinados por las redes terroristas que él mismo construyó, inclusive aquellos inocentes que fueron asesinados en Argentina debido a estas redes terroristas iraníes.

La inteligencia fue fundamental para detectar en qué momento Jamenei estaba reunido con la mayoría de sus cuadros superiores. ¿Cuánto la inteligencia en este caso es tanto o más determinante que la fuerza en sentido estricto del término?

Estábamos ya hace mucho tiempo esperando esto. Fíjate que son tres reuniones al mismo tiempo en un sitio donde son 40 personas que ellos saben que los están buscando y en un minuto son eliminados todos juntos. No cabe la menor duda de que es una operación conjunta entre inteligencia, fuerza aérea y básicamente es difícil exagerarlo sin dar ningún tipo de detalle más. Es difícil exagerar la importancia de la inteligencia en este tipo de operaciones.

¿Cuál es la situación que está viviendo hoy en Israel en particular?

Desde hace un rato no hemos escuchado sirenas. En horas de la mañana han sonado las sirenas y han habido también algunos impactos directos de misiles iraníes, porque la defensa aérea israelí, si bien es muy buena, no es hermética. En Beerseba, por ejemplo, hubo un impacto directo donde quedaron personas heridas, pero estamos en un modo de resiliencia, en un modo de entendimiento profundo de que este es el momento para degradar considerablemente estas capacidades militares iraníes que nos ponían a maltraer, no desde ahora, sino ya hace varias décadas.

Probablemente mi formación periodística me lleva a valorar lo intelectual más allá que los elementos concretos de la fuerza. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen respecto del grado de malestar de la sociedad iraní con su gobierno, con casi 30.000 personas que fueron asesinadas en manifestaciones contra el gobierno en los últimos meses? ¿Hasta qué punto el malestar con el gobierno es de tal dimensión que permite augurar la posibilidad de un cambio de régimen?

Todo lo que tiene que ver con el cambio de régimen no está relacionado con nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel. Y yo en este momento no soy un analista, soy un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. En ese contexto, lo que te puedo decir es que nuestro objetivo es garantizar que el régimen iraní nunca posea las capacidades para representar en el futuro una amenaza existencial para el Estado de Israel. En ese sentido, estamos haciendo actividades quinéticas para degradar su programa nuclear, su programa de misiles balísticos y sus relaciones con los proxis, con los famosos agentes terroristas alrededor de Israel, a los cuales financió con 700 a 900 millones de dólares.

En el caso de Israel somos un país democrático y nosotros en el ejército no estamos inmiscuídos con este tema de forma directa, a no ser que el sector político acá en Israel, lo que llaman la cúpula política nos ordene algo en específico. Hasta este momento, en el mayor de mis entendimientos, estamos en una actividad militar. No cabe duda que somos conscientes de ese enorme descontento que hay en la población civil iraní para con su régimen. No podría ser de otra manera. Un régimen que es absolutamente represivo, que no permite las libertades, pero básicamente nosotros no estamos como ejército en temas de cambio de régimen o algo por el estilo, sino que estamos en una cuestión absolutamente quinética en este momento.

Entonces, hubo ventajas competitivas acumuladas en los últimos años que hacen posible que hoy este tipo de operaciones se lleven adelante y no hubieran sido posibles hace 10 años. ¿Cuánto la tecnología militar ha permitido que hoy sea posible esta superioridad militar de Israel respecto a Irán y que no lo era hace algún tiempo? ¿Qué modificó la tecnología para que esto sea posible hoy y no lo haya sido en el pasado?

Estamos acá en varios rounds frente a Irán. Les recuerdo acá a los televidentes que en octubre del año 2024, Irán atacó a Israel por primera vez y nosotros alcanzamos posiciones allí de sistemas de defensa aérea iraníes. Lo mismo había pasado en abril del 2025 y terminamos alcanzando una serie importante de sistemas de defensa iraníes y luego la operación de junio del 25, que Irán quedó degradado en ese sentido en su defensa aérea.

Entonces, el haber quedado Irán al descampado es lo que permite de alguna manera también la superioridad aérea del lado israelí. Ni que hablar elementos que tienen que ver con ponerle combustible a los aviones en trayectos de más de 2.000 km. Todo ese ejercicio de cómo ponerle combustible a los aviones y definitivamente todo lo que tiene que ver con comunicación, con inteligencia, comando y control, es una tecnología que se va desarrollando de forma constante día a día, que principalmente eso está basado en errores. Cuando existe un error, se retoca y no hay mejor maestro para este tipo de operaciones como León Rugiente, que es la operación León Ascendente.

Entonces, desde el 24 de junio hemos estado constantemente en un proceso de entender qué sucedió, qué debería haber sucedido, cuáles son las diferencias entre ambas cosas y cuáles son las lecciones aprendidas para ser mejores en nuestra actividad militar. En este sentido, esto permitió también que hasta ahora ya se hayan alcanzado 600 objetivos con 2.500 municiones en las últimas algo más de 48 horas, cosa que no habíamos logrado en la operación anterior, León Ascendente.

