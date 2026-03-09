Javier Milei habló en una universidad de Nueva York, se declaró “el presidente más sionista del mundo” y participará de una gala con tickets

El presidente Javier Milei disertó este lunes en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde fue ovacionado por estudiantes y docentes, defendió su política económica y se alineó con Estados Unidos e Israel en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Durante su exposición aseguró que “se siente el presidente más sionista del mundo” y afirmó sobre la guerra contra Irán: “Vamos a ganar”.

La actividad se realizó en el auditorio Lamport de esa casa de estudios, ante unas 500 personas, en su mayoría estudiantes. El mandatario habló durante más de una hora y fue recibido con aplausos y cánticos de “¡Viva la libertad, carajo!” y “Presidente, presidente”.

En su discurso, Milei recordó los atentados contra objetivos israelíes en la Argentina y justificó su posición geopolítica. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Son nuestros enemigos y tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

También se refirió al intento de asesinato que sufrió Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024 y aseguró que “el mundo se salvó por un centímetro, por esa bala que no le pegaron a Trump”.

Defensa del capitalismo y críticas al socialismo

Gran parte de la exposición estuvo dedicada a temas económicos. El Presidente defendió el capitalismo y su programa de ajuste fiscal, y volvió a cuestionar al socialismo. “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, afirmó.

Además, insistió con una de sus frases habituales: “Los impuestos son un robo. Nadie los paga voluntariamente, lo hace a punta de pistola”. En esa línea, reivindicó el recorte del gasto público implementado por su administración. “Es posible hacer un ajuste del 30% en un mes y aun así ganar elecciones por escándalo”, señaló.

El mandatario también criticó a la izquierda y al utilitarismo en política. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, sostuvo.

Al inicio de la charla, Milei adelantó que el eje de su exposición será el mismo que utilizará en su próximo libro, titulado “La moral como política de Estado”, que retoma conceptos que ya había presentado en el Foro de Davos.

Durante la conferencia citó en varias oportunidades a referentes de la Escuela Austríaca de economía, entre ellos el profesor español Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus principales referentes intelectuales.

Gala con entradas de hasta medio millón de dólares

La agenda del mandatario en Nueva York continuará esta noche con su participación en la 12° gala anual J100, organizada por el diario judío The Algemeiner.

El evento busca recaudar fondos y homenajear a personalidades que, según la organización, influyen positivamente en la vida judía y en el apoyo a Israel. Milei será uno de los invitados destacados de la velada. Las entradas para asistir a la gala tienen distintos valores: parten desde US$3600 y llegan hasta US$500.000, opción que incluye mesas VIP y recepción exclusiva para varios invitados.

El mundo de Trump, un rompecabezas con piezas gastadas

Entre los participantes confirmados también estarán el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos Boaz Weinstein, además de dirigentes y referentes de la comunidad judía internacional.

La presencia del mandatario en el evento se suma a otros gestos recientes hacia esa comunidad. El domingo, antes de su exposición académica, Milei visitó en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.

LB / EM