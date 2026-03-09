Juan Pablo Valdés en Argentina Week: "Vamos a mostrar el potencial de Corrientes y a buscar inversiones"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inicia este lunes su participación en la Argentina Week, un evento estratégico de promoción económica que se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Invitado por la Cancillería y en sintonía con el Ejecutivo Nacional, el mandatario provincial busca posicionar el potencial productivo de la provincia ante los principales fondos de inversión y líderes empresariales del mundo.

"Vamos a mostrar el potencial de Corrientes y a buscar inversiones", aseguró Valdés antes de partir hacia el país del norte. La agenda del gobernador pone especial énfasis en sectores clave para la economía regional como la forestoindustria, el arroz, la horticultura y la fruticultura, además de explorar vinculaciones tecnológicas con gigantes como Amazon.

Una agenda de alto nivel en Manhattan

Las actividades comienzan formalmente este lunes a las 19:00 en el Consulado Argentino con una recepción de bienvenida. Sin embargo, el plato fuerte de la misión tendrá lugar el martes en la JPMorgan Chase Tower, en el corazón de Manhattan. Allí, el presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, presentará a Milei ante un auditorio de inversores globales.

Durante la semana, Valdés compartirá paneles con otros nueve gobernadores aliados —entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut)—, donde se abordarán temas de minería estratégica y energía. El itinerario incluye conversaciones con figuras de la talla de Sir Niall Ferguson y los CEOs globales de firmas como Dow y Baker Hughes.

El cierre y los "RIGI Champions"

El miércoles 11, la actividad se trasladará a la sede del Bank of America, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, analizarán el mercado de capitales argentino.

La misión concluirá con un acto en la sede de Microsoft en Times Square, donde se entregarán reconocimientos a los denominados "RIGI Champions", representantes del sector privado que apuestan por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Para Valdés, esta gira representa una oportunidad central para consolidar a Corrientes como un destino atractivo para el capital extranjero, en un entorno de nuevas reglas de juego geopolíticas.