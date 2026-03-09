El Quini 6 volvió a premiar a Corrientes: dos ganadores se repartieron más de 22 millones de pesos

La provincia de Corrientes continúa con una racha positiva en los juegos de azar nacionales. Según informó oficialmente la Lotería Correntina, el último sorteo del Quini 6 dejó dos nuevos ganadores en el territorio provincial, quienes lograron acertar los números de la modalidad Siempre Sale.

Cada uno de los afortunados se llevó un premio de $11.096.539, sumando entre ambos una cifra que supera los 22 millones de pesos distribuidos en distintas localidades.

Los números de la suerte

El azar se repartió de manera equitativa entre el interior y la capital provincial:

Gobernador Virasoro: El primer cartón ganador fue validado en la Agencia Oficial Nº 629 . Los números favorecidos fueron el 00 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28 .

Corrientes Capital: El segundo premio tuvo lugar en la Agencia Oficial Nº 208. En este caso, la combinación ganadora fue 04 - 14 - 16 - 19 - 25 - 36.

Desde la Lotería Correntina destacaron la frecuencia con la que los premios mayores y las modalidades especiales del Quini 6 están recayendo en agencias locales, lo que genera una gran expectativa entre los apostadores habituales para los próximos sorteos de la semana.