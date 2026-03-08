El hotel boutique La Alondra de Corrientes ingresa a la Guía Michelin

La Alondra Casa de Huéspedes, el hotel boutique ubicado en la ciudad de Corrientes, fue incorporado a la Guía Michelin como “establecimiento recomendado”, un reconocimiento que posiciona a la provincia y a todo el Nordeste argentino en el circuito internacional de la hotelería de excelencia.

Con más de dos décadas de trayectoria, el hotel abre así una nueva conversación sobre el turismo en la región. Desde su creación, La Alondra apostó por una propuesta distinta dentro del mercado turístico: un espacio que no se concibe solamente como hotel, sino como una casa de huéspedes pensada para viajeros contemporáneos que buscan experiencias con identidad local.

Un hotel con identidad propia

Ubicado en el corazón de la ciudad de Corrientes, cerca del casco histórico y del río Paraná, el establecimiento ocupa una antigua casona que fue transformada en un hotel de diseño con habitaciones únicas, donde cada espacio tiene personalidad propia.

La propuesta combina arquitectura, arte, gastronomía y diseño bajo una lógica que sus creadores definen como “lujo silencioso”: una experiencia donde la sofisticación no se impone, sino que aparece en los detalles, en la atmósfera y en el ritmo pausado de la estadía. Lejos de apostar al impacto inmediato, el proyecto se construyó con una lógica de crecimiento gradual y coherente. En ese camino, el hotel fue consolidando una identidad ligada al territorio, a la cultura local y a una hospitalidad personalizada.

La llegada a la Guía Michelin

La incorporación a la Guía Michelin, fundada en Francia en 1900 y considerada una de las referencias más influyentes del mundo en gastronomía y hospitalidad, representa un salto de visibilidad internacional para el establecimiento.

La publicación selecciona hoteles y restaurantes a partir de evaluaciones realizadas por inspectores anónimos, en un proceso editorial independiente que analiza calidad del servicio, identidad del proyecto, diseño y experiencia general. En el caso de La Alondra, el reconocimiento tiene además un valor simbólico: se trata del único hotel del Nordeste argentino incluido en la guía, en un país donde la hotelería de alta gama suele concentrarse en destinos más consolidados como Buenos Aires o la Patagonia.

Un proyecto de largo plazo

El proyecto fue impulsado por su cofundadora, Valeria Rolón, quien durante más de veinte años desarrolló una propuesta profundamente ligada a la identidad correntina. “Hace veinte años que estamos pensando La Alondra y hoy el mundo la mira”, resume la empresaria al explicar el significado de la distinción.

La incorporación a la guía internacional no solo consolida el posicionamiento del hotel, sino que también abre nuevas oportunidades para el turismo regional, proyectando a Corrientes y al Nordeste argentino hacia audiencias globales.