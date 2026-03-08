Chaco: convocan a emprendedores tecnológicos y las inscripciones cierran el 30 de marzo

El Gobierno del Chaco mantiene abierta hasta el 30 de marzo la convocatoria 2026 del programa Empresas de Base Tecnológica (EBT), una iniciativa destinada a impulsar emprendimientos innovadores vinculados a la ciencia y la tecnología en la provincia.

Las postulaciones pueden realizarse desde el 2 de marzo a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, y están orientadas a equipos emprendedores que desarrollen proyectos con base científica o tecnológica y que busquen avanzar hacia su validación en el mercado. El programa es impulsado por el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) y apunta a fortalecer el ecosistema emprendedor provincial mediante financiamiento, asistencia técnica y articulación con incubadoras y centros de investigación.

Financiamiento y apoyo para proyectos innovadores

En el marco de la convocatoria, el programa otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 5 millones de pesos por proyecto para los equipos emprendedores seleccionados. Además, se prevé un financiamiento de 1,5 millones de pesos por proyecto preincubado destinado a las incubadoras que acompañen técnicamente el desarrollo de las iniciativas.

La presidenta del ICCTI, Delfina Veiravé, destacó que el programa busca impulsar la aplicación de innovación en el sector productivo. “Este programa impulsa la aplicación de tecnología e innovación en el sector productivo, fortaleciendo la red de incubadoras y el sistema de apoyo emprendedor mediante financiamiento para los proyectos que superen los procesos de evaluación”, señaló.

Desarrollo de prototipos y nuevos negocios

La iniciativa está orientada a equipos con ideas innovadoras en etapas tempranas, que necesiten acompañamiento para desarrollar prototipos o validar sus proyectos en el mercado. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es que los emprendimientos puedan avanzar hacia la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) y la definición de su primer modelo de negocios. “Buscamos consolidar empresas innovadoras con potencial de crecimiento, generando empleo de calidad y nuevas oportunidades para quienes quieran crear sus propios emprendimientos”, agregó Veiravé.

El vicepresidente del ICCTI, Alejandro Gorodner, subrayó que el programa promueve la articulación entre el sector público, el sistema científico y el ecosistema emprendedor. “Este esquema no solo financia ideas, sino que construye un ecosistema donde el emprendedor, la incubadora, el sistema científico y el Estado trabajan articuladamente para que la innovación se convierta en desarrollo sostenible”, sostuvo.

Cómo inscribirse

Los interesados en participar de la convocatoria podrán postular sus proyectos hasta el 30 de marzo a través del sitio oficial del programa. Desde el ICCTI informaron que allí también se encuentran disponibles los requisitos, condiciones de participación y detalles del proceso de evaluación.