Corrientes Sostiene: cómo refinanciar deudas con cuotas fijas y tasas reducidas

En una medida clave para la economía doméstica y productiva, se puso en marcha el programa "Corrientes Sostiene", un plan integral de refinanciación presentado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Con una inversión total de $130.000 millones, la iniciativa busca otorgar aire financiero a sectores que enfrentan dificultades por el contexto económico actual.

El plan, que fuera anunciado durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, se divide en dos ejes fundamentales: uno destinado a las familias y otro específicamente enfocado en el sector empresarial y productivo.

Corrientes Sostiene Familias: alivio para el consumo

Para los hogares correntinos, el programa ofrece la posibilidad de refinanciar deudas de tarjeta de crédito (desde $100.000) en planes de 6 o 12 cuotas fijas. La propuesta incluye una reducción de 29 puntos en la tasa de interés, buscando reducir el peso de los intereses acumulados.

Alcance: 89.000 beneficiarios en toda la provincia.

Alivio estimado: $90.000 millones.

Canales de atención: Los interesados pueden gestionar el beneficio llamando al 0800 444 0160 (BanCo) o al 011 4379 3419 (Visa), de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

Plazos: Primera ventana hasta el 12 de marzo; segunda ventana, del 16 de marzo al 16 de abril.

Corrientes Sostiene Empresas: impulso a la producción

Por otro lado, el segmento empresarial está orientado a productores y firmas que utilicen el 75% o más de su límite en cuenta corriente o tarjetas corporativas, o que presenten dificultades de cumplimiento. Esta vertiente permite refinanciar hasta el 80% de los saldos con una tasa bonificada en 15 puntos y planes de hasta 12 cuotas.

Alcance: Más de 1.400 empresas correntinas.

Alivio estimado: $40.000 millones.

Gestión: Las solicitudes deben realizarse directamente en las sucursales del Banco de Corrientes, con el oficial de cuenta correspondiente.

La visión de la banca pública

La presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, remarcó que esta política responde a la necesidad de "ordenar cuentas" en una economía en proceso de reordenamiento. "Cuando una economía se está reordenando, la vida real no espera. Las familias necesitan ordenar sus cuentas y las empresas necesitan aire para seguir produciendo, pagando sueldos y sosteniendo actividad", afirmó.

Por su parte, el gobernador Valdés hizo hincapié en el equilibrio de las cuentas públicas como pilar para financiar esta asistencia. "Ayudarlos a desendeudarse es una manera concreta de cuidar el trabajo, la producción y a los emprendimientos", concluyó el mandatario.