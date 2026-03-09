Tensión docente en Corrientes: tras la marcha contra el aumento del 6%, convocan a una nueva movilización

El malestar en el sector público de Corrientes se profundiza tras el anuncio del incremento salarial del 6%. Durante el último fin de semana, docentes autoconvocados llevaron a cabo una movilización por la avenida 3 de Abril, donde denunciaron operativos policiales que restringieron su derecho a visibilizar carteles con reclamos salariales durante los semáforos en rojo.

Sueldos en Corrientes: el Gobierno oficializó un aumento del 6% y elevó la Ayuda Escolar

"Tienen órdenes de no dejarnos ni estar en la vereda", expresaron los manifestantes a través de redes sociales. Pese a las tensiones, los docentes aclararon que no buscan interrumpir el tránsito y confirmaron que la próxima medida de fuerza será una concentración el sábado 14 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en la intersección de 3 de Abril y Chaco.

El gremio SUTECO calificó el aumento como "una burla"

La postura de los docentes encuentra eco en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que formalizó su rechazo a la oferta oficial. En una comparación directa para ilustrar la situación, el gremio señaló que mientras el incremento al básico docente representa unos 12 mil pesos, una boleta de luz de la DPEC puede ascender a 172 mil pesos.

Ante este escenario, el sindicato mantiene el estado de "Alerta y Movilización" y exige una recomposición integral, cuyos puntos principales incluyen:

Un aumento del 50% al Salario Básico .

Llevar el salario inicial por encima de la línea de pobreza ( $1.360.000 para enero/26).

Blanqueo de todos los montos percibidos "en negro".

Actualización de ítems como zona, movilidad, conectividad y materiales.

Pago del plus en los dos cargos y el aguinaldo calculado sobre el 50% del salario de bolsillo.

Conflicto docente en Corrientes: el Gobierno fijó un aumento del 6% y los gremios lo consideran "insuficiente"

Un conflicto que escala

Aunque los gremios oficiales aún no han anunciado paros formales, la movilización de los trabajadores autoconvocados —a la que se sumaron sectores de salud y seguridad— refleja un descontento que va más allá de lo estrictamente pedagógico.

La consigna "Basta de sueldos que no alcanzan" se ha convertido en el eje de una protesta que amenaza con escalar si el Gobierno no abre una instancia de diálogo con números superiores al 6% anunciado.

Por el momento, la estrategia de los trabajadores apunta a la calle, mientras el Ejecutivo provincial sostiene que los anuncios salariales continuarán de manera progresiva a lo largo del año.