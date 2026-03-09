Tarifazos en Corrientes: la DPEC aseguró que las facturas de luz están por debajo del promedio nacional

En un contexto de creciente malestar social y protestas vecinales, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) salió al cruce de las críticas por los recientes aumentos en el servicio eléctrico.

Tensión en Corrientes: vecinos cortaron la Ruta 6 en protesta contra los "tarifazos" de la DPEC

A través de un comunicado oficial, el organismo sostuvo que las tarifas locales no se encuentran entre las más caras del país, respaldándose en un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.

La aclaración oficial llega días después de que usuarios de la localidad de Concepción realizaran un corte en la Ruta Provincial 6, denunciando "tarifazos" que, en algunos casos, superaron el 300% de incremento respecto a meses anteriores.

Los números del informe: Corrientes en la "mitad de tabla"

El informe técnico analizó facturas promedio (con impuestos y sin descuentos) para un consumo mensual de 265 kWh en 28 cuadros tarifarios de toda la Argentina. Según estos datos, Corrientes ocupa el puesto 17 en el segmento de altos ingresos y el 16 en el de bajos ingresos, situándose de la mitad hacia abajo en el ranking de costos.

Altos ingresos (N1): Mientras el promedio nacional se ubica en $76.209 , en Corrientes el monto ronda los $70.548 .

Bajos ingresos (N2): El promedio país es de $49.166, frente a los $47.000 que registra la provincia.

Desde la DPEC explicaron que, actualmente, los usuarios cubren el 72% del costo del sistema eléctrico, mientras que el Estado nacional aporta el 28% restante mediante subsidios. Cabe recordar que la Resolución 22/26 de la Secretaría de Energía de la Nación fijó el nuevo precio estacional de la energía en $2.029/MWh a partir de febrero de 2026, lo que impactó directamente en las boletas.

Uso intensivo y factores multicausales

Más allá de los precios nominales, el organismo energético subrayó que el uso intensivo de equipos de refrigeración ante las temperaturas extremas de la región eleva la demanda de los hogares y, por ende, el importe final.

"La dispersión tarifaria entre provincias es multicausal", señalaron desde la entidad, mencionando factores como el Valor Agregado de Distribución (VAD), la frecuencia de actualización de costos locales y los cambios estructurales en los subsidios nacionales como las variables que determinan el precio final que paga el vecino correntino.