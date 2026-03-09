A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 9 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, lunes 9 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 9 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 9 de marzo el dólar blue cerró a $1.385 para la compra y $1.435,00 para la venta.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, lunes 9 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 9 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.433,20 para la compra y $1.435,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 9 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL) , hoy lunes 9 de marzo a $1.478,10 para la compra y $1.479 para la venta

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 9 de marzo en $1.475,10 para la compra y $1.475,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 9 de marzo a $1.865,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 588 puntos básicos este lunes 9 de marzo.