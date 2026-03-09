En sintonía con la baja que golpea a los bonos en los mercados internacionales, la deuda argentina retrocede hasta 2% en Wall Street y marca una rueda adversa para los activos locales.

En un contexto de fuerte venta de renta fija a nivel global, los títulos soberanos no logran quedar al margen de la volatilidad que volvió a instalarse en los mercados tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. En medio de esta inestabilidad, Javier Milei inaugura esta noche la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento con el que buscará promover ante empresarios e inversionistas las oportunidades que ofrece el país.

En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su mayoría muestran subas, encabezadas por Cresud con 4,2%, Transportadora Gas del Sur con 3,9% e YPF 3,2%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen caídas generalizadas de casi el 2% lideradas por el AL41D (1,9%) y el AL35D (1,6%). En ese contexto, el riesgo país llega a los 593 puntos básicos. Así, el indicador sube 18 puntos frente al cierre del viernes, cuando había terminado en 575 unidades, lo que representa un avance del 3,13%.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 9 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval sube 0,7% en el día y llega a los 2.613.493,22​​​ puntos básicos. Por su parte, Transportadora de Gas del Norte (4,3%), YPF (2,2%) y Cresud (2,1%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Central Puerto (2,2%), Telecom Argentina (1,7%) y BBVA (1,2%).

Este lunes 9 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.390 para la compra y a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.418. El dólar Blue cotiza a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

Argentina Week 2026

El presidente Javier Milei encabezará esta semana en Nueva York la inauguración de la “Argentina Week”, un evento que reunirá a empresarios, bancos y fondos de inversión con el objetivo de atraer capitales extranjeros al país. Se llevará a cabo bajo la organización de la Embajada Argentina en Washington.

Este evento contará con la participación de entidades financieras como JP Morgan Chase, Bank of America y Kazeck, Citigroup, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y el Council of the Americas.

La delegación oficial incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; al canciller Pablo Quirno; al vocero presidencial Manuel Adorni y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. También participarán varios gobernadores provinciales invitados.

Allí el Gobierno buscará presentar su programa económico y promover inversiones en energía, infraestructura, tecnología y finanzas.

