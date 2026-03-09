Banco Provincia amplió las funciones de su billetera digital Cuenta DNI al incorporar la posibilidad de constituir depósitos a plazo fijo en dólares. Esta nueva herramienta de inversión permite a los usuarios colocar sus ahorros en moneda extranjera de forma directa desde el teléfono celular, sin necesidad de utilizar el home banking o asistir a una sucursal física. La medida busca diversificar las opciones de ahorro para los más de 10 millones de clientes que utilizan la plataforma.

La operatoria para los plazos fijos en dólares está disponible de lunes a viernes, en el horario de 6 a 21. Según la gacetilla oficial de la entidad financiera, el sistema ofrece flexibilidad en los tiempos de colocación, permitiendo a los ahorristas elegir períodos que van desde un mínimo de 30 días hasta un máximo de 540 días. Esta escala de tiempo determina la rentabilidad final que recibirá el usuario al vencimiento del depósito.

Respecto a los rendimientos, el banco estableció un esquema de tasas de interés que oscila entre el 1,5% y el 5,5% anual, dependiendo del plazo elegido por el cliente. Para acceder a este producto, es requisito indispensable que la persona sea mayor de 18 años y cuente con una caja de ahorros en dólares en el Banco Provincia. El dinero a invertir debe estar previamente depositado en dicha cuenta al momento de iniciar el trámite digital.

Operativa unificada y apertura de cuentas

La aplicación integró esta función dentro de un menú unificado denominado "Invertir". Al ingresar a esta sección, el usuario puede seleccionar la moneda en la que desea realizar el depósito —pesos o dólares— y definir el lapso de tiempo de la inversión antes de confirmar la transacción. El diseño busca que la administración del capital se realice desde un mismo punto de acceso, simplificando la experiencia del cliente bancarizado.

Aquellos usuarios que todavía no posean una cuenta en moneda extranjera pueden gestionarla desde la propia app Cuenta DNI. El proceso de apertura se describe como "rápido, simple y sin costo" por la entidad bonaerense. Una vez que la caja de ahorros en dólares está habilitada, el titular queda facultado no solo para constituir los plazos fijos, sino también para realizar las operaciones de compra, venta y transferencia de divisas que se habilitaron en enero.

El ecosistema de divisas en la billetera

La llegada de los plazos fijos en dólares se apoya en la infraestructura que Cuenta DNI montó a principios de este año. Desde enero, la aplicación permite la compra y venta de dólares MEP y oficial, según las normativas vigentes, eliminando la fricción de tener que migrar a otras aplicaciones o plataformas bursátiles. La integración de estas funciones responde a una demanda creciente de los usuarios por gestionar sus activos bimonetarios en un solo lugar.

La entidad remarcó que la funcionalidad de inversión en moneda extranjera es exclusiva para personas físicas mayores de edad. Con esta incorporación, el banco busca posicionar a su herramienta digital en competencia directa con otras billeteras del mercado que ofrecen opciones de inversión automatizadas.

Al finalizar el plazo estipulado para el depósito, el capital más los intereses generados se acreditan automáticamente en la caja de ahorros en dólares del cliente. Esta automatización evita que el usuario deba realizar gestiones adicionales para recuperar su dinero.

