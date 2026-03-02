Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la primera semana de marzo de 2026

En la primera semana de marzo, los plazos fijos continúan siendo una alternativa de ahorro elegida por quienes buscan un rendimiento seguro y conocido para sus pesos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas que las entidades financieras ofrecen por plazos fijos constituidos online a 30 días, permitiendo comparar opciones antes de invertir. Según el último comparador oficial disponible al 2 de marzo de 2026, estos son los rendimientos que proponen los principales bancos del país.

Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la segunda quincena de febrero de 2026

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el comparador oficial del BCRA al 2 de marzo de 2026.

- Banco de la Nación Argentina: 25 %

- Banco Santander Argentina: 23 %

- Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

- Banco BBVA Argentina: 23 %

- Banco Macro: 27 %

- Banco GGAL SA: sin dato informado

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 24 %

- Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Estas tasas corresponden a depósitos constituidos vía canales digitales y pueden variar según el monto depositado, la condición de cliente o no cliente y la estrategia comercial de cada entidad.

Además de los grandes bancos, hay otras entidades del sistema financiero que reportan tasas aún más altas en el comparador online — muchas por encima del promedio — lo que refuerza la importancia de comparar antes de invertir.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en casa no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido desde el inicio, es simple, seguro y permite que los ahorros generen interés al vencimiento. Compará tasas entre bancos. Las diferencias entre entidades pueden ser significativas, por lo que comparar opciones antes de invertir puede maximizar tus ganancias. Evaluá distintos plazos. Aunque esta nota detalla las tasas a 30 días, considerá también plazos mayores (60, 90 o más días), que muchas veces ofrecen mejores tasas. Revisá las condiciones comerciales. Algunas entidades ofrecen promociones o tasas diferenciales para nuevos clientes o depósitos online, lo que puede elevar tu rendimiento final.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días

5. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

lv / lr