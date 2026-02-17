Plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días

Los depósitos a plazo fijo se mantienen en la consideración de los pequeños ahorristas al momento de elegir un mecanismo de cobertura para hacerle frente a la inflación, que hace meses se mantiene en torno al 3%.

Actualmente, estos depósitos se ofrecen con tasas que varían según la entidad bancaria que se elija a la hora de constituirlos, por lo que definirse por una institución u otra resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias importantes en los rendimientos obtenidos.

Plazo fijo en febrero 2026: cuánto se puede ganar con una inversión de $500.000 a 30 días

Al momento de hacer un plazo fijo, hay que tener en cuenta que el rendimiento del mismo varía en función del tiempo elegido para constituirlo (30, 60 o 90 días). Además, otro punto importante a tener en cuenta es que en general, las tasas de interés (TNA y TEA) son superiores cuando la operación se efectúa mediante el home banking o app de la entidad, que cuando se hace de forma presencial en una sucursal.

A continuación, se detalla la ganancia estimada al invertir $500.000 en el periodo más común, considerando las tasas del Banco Nación:

Con el plazo mínimo de un mes, la Tasa Nominal Anual (TNA) en este banco es del 25% para la modalidad electrónica y del 20,50% para la sucursal.

Canal Electrónico: Para quien suscribe un Plazo fijo de un millón de pesos en el Banco Nación mediante el home banking obtiene transcurrido los 30 días intereses por $10.273,97​; lo que sumado al capital inicial se convierte en $510.273,97. Así, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 28,08%, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) es del 2,05%.

Sucursal: En el caso de quien efectúe el plazo fijo de forma presencial, obtiene transcurrido los 30 días intereses por $8.424,66​​; lo que sumado al capital inicial se convierte en $508.424,66. La TEA es del 22,54% y la TEM es del 1,68%.

Cuanto pagan los diez principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y sencilla donde les conviene colocar sus ahorros. Esta lista se aplica a los depósitos a 30 días.

- Banco Macro: 27% TNA

- Banco Provincia: 25% TNA

- Banco Nación: 25% TNA

- Banco Comafi: 24,5% TNA

- Banco Credicoop: 24% TNA

- Banco ICBC: 23,5% TNA

- BBVA: 23% TNA

- Banco Santander: 23% TNA

- Banco Galicia: 23% TNA

- Banco Ciudad: 23% TNA

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera de preferencia. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $500.000 a 30 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

