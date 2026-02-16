En la segunda quincena de febrero, los plazos fijos en pesos siguen siendo una de las alternativas de ahorro más consultadas por quienes buscan un rendimiento seguro y predecible para sus fondos. Según los últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen las principales entidades por plazos fijos online a 30 días mantienen diferencias entre bancos, lo que vuelve fundamental comparar antes de invertir.

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Nota: Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días según el último registro disponible del BCRA al 16 de febrero de 2026.

- Banco de la Nación Argentina: 25 %

- Banco Santander Argentina: 23 %

- Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

- Banco BBVA Argentina: 23 %

- Banco Macro: 27 %

- Banco GGAL SA: sin dato informado

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 24 %

- Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Las tasas corresponden a las ofertas reportadas por los bancos al BCRA en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, tomando como referencia plazos fijos constituidos a través de canales digitales.

Además de estos bancos tradicionales, diversas entidades financieras que también informan sus tasas para no clientes por canales online muestran rendimientos superiores, algunos incluso acercándose o superando el 33 %.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en casa no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un rendimiento conocido desde el inicio, es simple, seguro y permite que los ahorros generen intereses desde el primer mes. Compará tasas entre bancos. Dado que las diferencias entre entidades pueden ser significativas, comparar opciones antes de invertir puede maximizar lo que ganás al vencimiento. Evaluá distintos plazos. Aunque en esta nota se detallan las tasas a 30 días, plazos más largos (60, 90 o más días) pueden ofrecer rendimientos todavía más atractivos. Revisá las condiciones comerciales. Algunas entidades ofrecen promociones o beneficios para nuevos clientes, como tasas más altas o bonificaciones por constituir el plazo fijo online.

5. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

