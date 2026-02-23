En la última semana de febrero, los plazos fijos en pesos continúan siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan un rendimiento seguro y previsible. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el comparador oficial de tasas que informan las entidades financieras para depósitos a 30 días constituidos de manera online, lo que permite evaluar las distintas alternativas del sistema financiero.

Plazo fijo, qué tasas pagan los bancos en febrero de 2026

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días según el último registro disponible del BCRA al 23 de febrero de 2026.

Banco de la Nación Argentina: 25 %

Banco Santander Argentina: 23 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

Banco BBVA Argentina: 23 %

Banco Macro: 27 %

Banco GGAL SA: sin dato informado

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 24 %

Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Las tasas corresponden a plazos fijos constituidos a través de canales digitales y pueden variar según el monto invertido, la condición de cliente y las estrategias comerciales de cada entidad.

Además de los bancos tradicionales, el comparador oficial muestra otras entidades que ofrecen tasas superiores para captar depósitos online, lo que refuerza la importancia de comparar antes de invertir.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar el dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido (la tasa de interés), es simple, es seguro y contribuye a la financiación de los clientes bancarios. Comparar tasas entre bancos es clave: las diferencias pueden impactar directamente en el rendimiento final al vencimiento. Evaluar distintos plazos. Si no se necesita el dinero en el corto plazo, opciones a 60 o 90 días pueden ofrecer mejores condiciones. Revisar siempre las tasas vigentes antes de invertir, ya que pueden modificarse según las decisiones de política monetaria y la estrategia comercial de cada banco.

Plazos fijos arriba del 30%: El Tesoro y la falta de pesos empujan las tasas al alza

5. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.