La inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2,6% en febrero de 2026

Durante el febrero del 2026 el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 2,6%, acumulando en el primer bimestre del año una suba del 5,7%. Además, la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%, logrando de esta manera un aumento de 0,7 puntos porcentuales por encima del mes precio.

Tal como señala la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, durante febrero de este año, la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Restaurantes y hoteles e Información y comunicación, que en conjunto aportaron 2,24 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

1) Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 5,9%, con una incidencia de 1,15 puntos en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas por red. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en los precios de los alquileres.

2) Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,9%, contribuyendo con 0,50 puntos porcentuales al Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.

En desarrollo...