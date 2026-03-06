Dólar e inflación 2026: qué prevén los analistas para el cierre del año

Las proyecciones económicas para 2026 empiezan a definirse. Los principales analistas del mercado recalcularon sus estimaciones sobre inflación, dólar, tasas de interés y crecimiento.

Los datos surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina. El informe reúne las proyecciones de consultoras, bancos y centros de investigación.

El resultado muestra dos tendencias claras. Por un lado, una inflación más persistente de lo esperado. Por otro, un tipo de cambio con una trayectoria más moderada.

Inflación 2026: el mercado eleva su pronóstico

Uno de los cambios más relevantes es la revisión al alza de la inflación anual. Según el promedio de los analistas, el Índice de Precios al Consumidor cerrará 2026 con una suba del 26,1%. La cifra supera la estimación anterior del REM. Hace un mes, el mercado proyectaba una inflación del 22,5%.

La diferencia es de 3,6 puntos porcentuales. Esto refleja que el proceso de desaceleración de los precios podría ser más lento de lo previsto.

Los especialistas detectan una inercia inflacionaria que cuesta perforar en el corto plazo. Aunque la inflación es menor que en años anteriores, todavía muestra resistencia a bajar.

Las proyecciones de inflación para los próximos meses

El informe también ajustó las expectativas para el inicio del año. Para febrero, los analistas estiman una inflación del 2,7%. La cifra es 0,6 puntos porcentuales mayor que la prevista en el relevamiento anterior.

En el caso de marzo, la proyección también subió. El mercado pasó de estimar 2,2% a prever 2,5%. Hacia adelante se espera una desaceleración gradual. Para mayo, el REM proyecta un IPC del 1,9%.

Esa tendencia bajista sería más visible durante el segundo semestre. Sin embargo, el ritmo de aumentos del primer tramo del año condiciona el promedio anual.

Dólar 2026: el mercado recorta sus previsiones

Mientras la inflación proyectada sube, el pronóstico para el tipo de cambio bajó. Los analistas esperan ahora que el dólar oficial cierre 2026 en $1.707.

La cifra representa una reducción de $43,2 frente a la estimación del mes anterior. Este ajuste sugiere que el mercado percibe mayor capacidad de contención cambiaria en el corto plazo.

Las previsiones también se moderaron para 2027. Para febrero del próximo año, el dólar oficial se ubicaría en $1.748, unos $20 menos que lo proyectado previamente.

Tasas de interés: una baja gradual

El REM también incluye previsiones sobre la política monetaria. Para marzo, la tasa de interés promedio se ubicaría en 31,32%. Sin embargo, el mercado espera un descenso gradual durante el año. La proyección indica que la tasa cerraría diciembre cerca del 24%.

Las estimaciones fueron corregidas entre 0,4 y 1,6 puntos porcentuales respecto al informe anterior. El movimiento responde a la estrategia del banco central de acompañar la desaceleración inflacionaria con tasas más bajas.

Actividad económica: crecimiento moderado

El informe también analiza el desempeño de la economía. Los analistas proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,4% en 2026. El número es 0,2 puntos porcentuales mayor que el estimado en el REM previo. Sin embargo, se mantiene por debajo de la meta oficial.

En el Presupuesto 2026, el Gobierno proyectó una expansión del 5%. La diferencia refleja una visión más cauta del sector privado sobre la velocidad de la recuperación económica en Argentina.