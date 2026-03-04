En recientes declaraciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre las expectativas latentes del gobierno por tener una inflación mensual por debajo del 1% a partir de agosto de este año.

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

Específicamente, el ministro aseguró que "La inflación va a bajar. Para agosto de este año la inflación va a empezar con cero y si no es en agosto será un poco más tarde, pero va a llegar. Los países que se estabilizaron les llevó desde 8 a 20 años alcanzar un dígito de inflación anual. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase antes con un programa mucho más agresivo".

Respecto al dato de febrero, el ministro pronosticó que el número será inferior al 2,9% marcado en enero: "En febrero seguro va dar más bajo que enero, menos de 2,9%".

¿Es posible una inflación de 0% a partir de agosto?

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, aseguró al ser consultado por este medio que "Es posible llegar a una inflación que empiece con 0. Pensemos que en mayo del año pasado, en respuesta al overshooting de Abril y Marzo, tuvimos inflación de 1,5% y comenzando con 1 los siguientes meses".

"En términos prácticos, no hay mayor diferencia entre 1,5% y 0,9%, salvo el valor simbólico y psicológico de empezar a ver inflaciones que se parecen a las de nuestros vecinos. Respecto de los precios regulados, si empezás a ver inflaciones totales decrecientes, los ajustes también deberían empezar a disminuir", agregó.

Por otro lado, al ser consultado por PERFIL, Mariano Ricciardi, economista y Director de BDI Consultora de Inversiones y BDI Agro, comentó que "Desde el punto de vista técnico no es imposible, pero sí extremadamente exigente. Para que la inflación mensual arranque con “0” se necesita una combinación muy fina de ancla fiscal, estabilidad cambiaria y fuerte desaceleración monetaria".

"Hoy el Gobierno logró avanzar bastante en el frente fiscal y en la contracción de la emisión, lo cual ayudó a quebrar la inercia inflacionaria, pero la economía argentina todavía convive con muchos precios relativos desordenados y con contratos que se siguen ajustando mirando la inflación pasada. Por eso, más que un número puntual, lo relevante es si se logra consolidar una tendencia de inflación muy baja durante varios meses, continuó comentando el economista.

Quien también dio su visión fue Ivan Cachanovsky, economista de Libertad y Progreso, ante una consulta de Noticias Argentinas. “Nosotros estamos viendo una inflación para diciembre que cierre en el 20% anual aproximadamente. Eso implica que para agosto, septiembre estaríamos viendo inflaciones que empiezan con 1 y no con cero”, explicó.

Un salto en el tipo de cambio complicaría los planes del Gobierno

Respecto a si el movimiento en el tipo de cambio podría afectar los planes inflacionarios, Ricciardi comenta que "Un eventual salto cambiario claramente complicaría cualquier objetivo de inflación cero, pero en este escenario actual lo vemos poco probable. En breve comienzan a ingresar los dólares de la cosecha gruesa y el Gobierno esta acumulando reservas, lo cual debería hacer bajar el riesgo país y bajar el costo de volver a emitir deuda".

Sarano, por su parte, asegura que "No se ve por ahora un movimiento en una sola dirección respecto del dólar. El martes, por ejemplo, el peso se depreció respecto del dólar a la par de la mayoría de las monedas. Sin embargo el gobierno no tiene muchas herramientas para afectar el valor del dólar sin impactar el camino desinflacionario. Comprar reservas implica emisión, la tasa es endógena. La única herramienta con la que cuenta para generar un shock de demanda de dólares es liberar el cepo a empresas.

FN/DCQ