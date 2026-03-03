Caputo adelanto $10mil millones para la Caja y Llaryora espera discutirlo en la Corte

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que está acordado el envío de $10 mil millones mensuales para la Caja de Jubilaciones de Córdoba, en el marco de la negociación que mantienen la Provincia y la Anses bajo supervisión judicial. El entendimiento implica duplicar los $5 mil millones que actualmente se giran y se inscribe en el proceso abierto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según precisó el funcionario nacional, el acuerdo ya fue cerrado con la administración de Martín Llaryora y comenzará a regir mientras continúan las conversaciones para determinar el monto definitivo de la deuda. Los envíos actuales de $5 mil millones mensuales se mantienen desde mayo pasado hasta abril próximo, y luego pasarán a $10 mil millones por mes como pago a cuenta.

Zárate se suma a La Libertad Avanza y sacude el mapa político cordobés

El esquema forma parte de una conciliación promovida por la Corte, que tiene en análisis dos demandas de Córdoba contra la Anses: una por la falta de actualización de los envíos durante la gestión de Alberto Fernández y otra por el corte total de las transferencias en el inicio del mandato de Javier Milei. Antes de abril, ambas partes deben conciliar los balances correspondientes al período 2019-2024 para determinar el rojo acumulado y acordar la modalidad de cancelación.

Desde el Centro Cívico señalaron que la propuesta deberá ser evaluada en las próximas semanas. "Y tenemos hasta abril para ver qué hacemos con ese monto", aclararon desde el Panal. En ese sentido, remarcaron que cualquier entendimiento definitivo deberá quedar plasmado en el expediente judicial: Todo debe ser ratificado en el acuerdo que llevamos adelante en la Corte Suprema de Justicia. Era la meta que tenia el gobierno de Córdoba para este año.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 3 de marzo

Mientras se sustancia la discusión de fondo, la Nación continuará realizando los pagos a cuenta con el incremento del 100% respecto de lo que transfiere en la actualidad. El envío mensual de $10 mil millones representa un alivio financiero para la Caja provincial, aunque la definición sobre la deuda total y su cancelación quedará sujeta a la instancia judicial y al acuerdo final entre las partes.