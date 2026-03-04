La canasta de alimentos de febrero trepó casi 4% en CABA y ronda el 8% de acumulado en 2026

En conjunto, los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” que mide Consumidores Libres tuvo en febrero del 2026 un aumento del 3,98%. Vale recordar que la entidad realiza la medición en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Así, desde el 1° de enero la suma acumulada es del 8,10%.

Vale recordar que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) publica mensualmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad. Este índice mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares porteños. El último dato publicado es el de enero cuando el IPCBA llegó a 3,1%. El próximo 9 de marzo estará el dato del mes de febrero 2026.

Los alimentos y bebidas aumentaron más del 4% durante febrero

Mientras tanto, el relevamiento de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria sobre 21 alimentos reveló que, en el rubro almacén el mayor salto de precios lo dio el Aceite Cocinero Girasol de litro y medio, con 3,08% de suba por kilo, mientras que el producto que registró el menor aumento la Yerba Taragui de kilo, subió 0,13%. Solamente la Leche con vitamina fortificada no registró aumentos este mes.

El precio de los alimentos en febrero 2026 en CABA

En concreto, el listado con los productos de almacén que releva Consumidores Libres está conformado por:

Aceite Cocinero Girasol, 1 ½ litro: de $6.500 a $6.700, +3,08%.

Arroz Grano Fino 1kg: de $4.550 a $4.560, +0,22%.

Azúcar Ledesma 1kg: de $2.120 a $2.150, +1,42%.

Fideos Guiseros 500 grs: de $3.060 a $3.070, +0,33%.

Harina de Trigo 1kg: $2.300 a $2.320; +0,87%.

Huevos Color Docena: de $6.500 a $6.600, +1,54%.

Pan Fresco 1kg: de $4.900 a $5.000, +2,04%.

Leche c/Vitamina Fortificada Litro: se mantuvo en $3.090.

Yerba Taragüí 1 kg: $7.880 a $7.890, +0,13%.

Total Almacén: la suma de los productos mencionados pasó de $40.900 a $41.380, un 1,17% más que el mes anterior.

Frutas y verduras con deflación en febrero 2026 en CABA

Por su parte, entre las frutas y verduras el producto que más aumento fue la acelga en paquete con un 26,67%, mientras que el único producto que mermó fue el tomate con una baja de 3,33% en el precio.

Zanahorias x kg: de $2.000 a $2.100, +0,5%.

Berenjenas x kg: de $2.900 a $3.000, +3,45%.

Tomate Perita x kg: de $3.000 a $2.900, -3,33%.

Cebolla x kg: de $1.500 a $1.650, +10%.

Papa Negra x kg: de $1.200 a $1.500, +25%.

Acelga Paquete: de $1.500 a $1.900, +26,67%.

Naranja x kg: de $1.600 a $.1800; +12,5%

Manzana x kg: de $4.900 a $5.000; +2,4%

Total Frutas y Verduras: la suma de los productos mencionados cayó de $18.600 a $19.850 con una suba de 6,72% en lo que va del mes y más de 7,88% en lo que va del año.

Qué pasó con el precio de la carne en febrero 2026 en CABA

La carne fue el producto que más subió dentro de la canasta que sigue Consumidores Libres. Respecto de los cuatro cortes que miden (bola de lomo, asado, paleta y carne picada común)​, el mayor aumento fue para la bola de lomo que registró una suba cercana al 7,54% mensual y el asado casi 4,17%.

Bola de Lomo x kg: de $19.900 a $21.400, +7,54%.

Asado x kg: de $19.200 a $20.000, +4,17%.

Paleta x kg: de $17.200 a $17.900, +4,07%.

Carne Picada Común x kg: de $10.700 a $11.000, +2,8%.

Total Carnes: la suma de los productos mencionados pasó de $67.000 a $70.300, un 4,93% más que en enero y con un acumulado del 12,3%.

De esta manera, y considerando todos los datos registrados por Consumidores Libres, el total general de la canasta de estos 21 productos pasó de $126.500 a $131.530; lo que representó un 3,98% de suba mensual. En lo que va del 2026, la variación alcanza el 8,1%.

