CABA prohibió el uso del celular en las escuelas secundarias

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias.

Según la nueva normativa, el acceso a estos dispositivos queda restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente.

La regulación de uso de celulares, implementada por el gobierno de Jorge Macri en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base, la Ciudad avanzó ahora con una normativa más estricta con la prohibición en todos los niveles y en todos los ámbitos escolares.

La resolución establece que, a nivel Inicial y Primario, está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluidos los momentos de recreación, el comedor y otros espacios. Durante las clases se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales en el Nivel Secundario.

La medida alcanza tanto a estudiantes como a docentes frente a alumnos.

Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente.

En el recreos y en otros espacios: tanto en nivel Inicial como en Primaria no se permite su uso en los recreos ni en el comedor.

En el nivel Secundario, cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.

Por supuesto, se contemplan casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “El objetivo de esta en el aula es aprender y, como gobierno, tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.

La evidencia, según los estudios realizados entre los alumnos un año después de la regulación del uso de celulares en las escuelas, mostró mejoras significativas. Siete de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestan más atención y aprenden mejor, y más de la mitad afirmó que conversa más con sus compañeros en la institución.