Homenaje en Bahía Blanca a tres víctimas de la inundación

A un año de la devastadora inundación que golpeó a Bahía Blanca, la ciudad volvió a reunirse para recordar a las víctimas del temporal que dejó profundas cicatrices en la comunidad.

En este contexto, familiares y vecinos inauguraron un conmovedor homenaje a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, dos de las víctimas más recordadas de aquella tragedia.

El homenaje también incluye la figura de Rubén Zalazar, el hombre que intentó salvar a las niñas durante el temporal y que murió allí. La imagen, instalada cerca del acceso a General Daniel Cerri, muestra a los tres caminando de la mano hacia el horizonte, en una representación simbólica que busca mantener viva su memoria.

La obra fue impulsada por familiares y vecinos que atravesaron el dolor de una de las historias más conmovedoras de aquella jornada. Para muchos, el homenaje no solo recuerda a quienes perdieron la vida, sino que también representa un pedido de memoria y reconocimiento para quienes actuaron con valentía en medio del desastre.

El 7 de marzo de 2025, un temporal de gran magnitud azotó la ciudad y provocó una de las peores inundaciones de su historia. En pocas horas cayeron casi 290 milímetros de lluvia, una cifra extraordinaria que superó ampliamente los registros habituales.